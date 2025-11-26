Hombre se disfrazó de su madre fallecida para poder cobrar su pensión

En el municipio de Borgo Virgilio, en el norte de Italia, un hombre de 57 años quedó detenido luego de intentar renovar el documento de identidad de su madre mientras se presentaba disfrazado de ella.

Según las autoridades locales de CNN y funcionarios municipales, inicialmente parecía un trámite cualquiera, pero uno de los funcionarios notó ciertos rasgos que no coincidían con los de una mujer mayor. El hombre llevaba ropa femenina, peluca y maquillaje, aunque algunos detalles corporales, como vello visible y contextura más robusta, generaron dudas en el personal.

Lee también: Dolorosa reacción de mamá de Giancarlo Gómez, médico hallado sin vida dentro de su carro



Las dudas crecieron aún más cuando el funcionario recordó que la supuesta mujer nunca conducía, pero las cámaras externas mostraban que el vehículo registrado a su nombre llegaba siempre conducido por la misma persona disfrazada, lo que condujo a una revisión más detallada y a un requerimiento posterior para confirmar su identidad.



Durante el segundo llamado, el hombre terminó confesando que su madre llevaba muerta un largo tiempo y que él se presentaba en su lugar para seguir obteniendo la pensión mensual.

La policía acudió inmediatamente a su vivienda, donde se encontró el cuerpo momificado de la mujer, estaba oculto dentro de un armario del área de lavandería, envuelto en varias capas de sacos y materiales aislantes.

Te puede gustar: Exreligiosa terminó vinculada en caso Jaime Esteban Moreno; confesó participación

Publicidad

Los agentes encontraron señales de formas para conservar el cadáver, como el uso de jeringas para retirar fluidos y minimizar olores, lo que llamó la atención de los oficiales quienes consideraron el caso como uno de los episodios más inusuales de fraude familiar relacionados con pensiones.

El detenido enfrentó cargos por suplantación, ocultamiento de un cadáver, fraude y falsificación de documentos.

Publicidad

Además de los cargos que enfrenta, las autoridades italianas evalúan el tiempo exacto en que el hombre logró recibir los pagos de pensión de su madre sin levantar sospechas. Los investigadores revisan los movimientos bancarios y el historial de trámites para determinar el monto total obtenido de manera irregular.

También analizan si el acusado actuó completamente solo o si alguna persona cercana conocía la situación y decidió guardar silencio. Este proceso incluye entrevistas con vecinos, revisión de registros médicos y comparación de fechas que permitan establecer una línea de tiempo precisa sobre los últimos meses de vida de la mujer y el inicio del fraude.

Mira también: Rafa Taibo revela escalofriante hallazgo en caso Colmenares: ¿entidad se hace pasar por el joven?