Caso Jaime Moreno: Mamá de mujer que usaba disfraz azul destapa cruda verdad

Madre de Kleidymar Fernández Sulbarán, la mujer de nacionalidad venezolana que vestía un disfraz azul de Kitana, rompió silencio y denuncia graves amenazas

Foto: Redes scociales
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 16 de nov, 2025

El crimen del joven Jaime Esteban Moreno, de 20 años, ocurrido el 31 de octubre, ya llevó a la cárcel a Juan Carlos Suárez y Ricardo González. Sin embargo, el foco judicial se mantiene sobre las dos mujeres que, aunque inicialmente capturadas, fueron puestas en libertad a las pocas horas.

Kleidymar Fernández Sulbarán es el nombre de una de las chicas, debido a los testimonios que la señalan como la "determinadora" del violento ataque.

Puedes leer: Jueza revela golpe certero y fatídico que Ricardo González le habría dado a Jaime Esteban

Tamara Sulbarán, la madre de Kleidymar Fernández, habló con EL TIEMPO y se refirió a la "delicada situación" que vive su familia tras el homicidio de Moreno.

Aunque se negó a entregar detalles sobre lo ocurrido, su declaración se centró en un aspecto mucho más urgente: su seguridad. La mujer fue citada asegurando:

"Por favor, les agradezco que no molesten. Respeten. Estamos bajo amenazas. Pagaron por matar a las tres niñas y por mi familia. Déjennos en paz". Esta súplica revela el miedo que atraviesa a la familia, que teme por su integridad.

Adicionalmente, Tamara Sulbarán desmintió los rumores que sugerían que su hija había abandonado el país, e insistió en que Kleidymar ya entregó su versión de los hechos ante la Fiscalía General de la Nación.

La joven, de 24 años y oriunda de Ciudad Ojeda, Venezuela, y su familia son beneficiarios de una ayuda humanitaria destinada a venezolanos en Colombia.

El papel de Kleidymar Fernández en el asesinato de Jaime Esteban Moreno fue catalogado por los abogados de la víctima como el de una determinadora del homicidio.

Ella es la mujer que fue vista vestida con un disfraz azul, similar al personaje de Kitana o la Mujer Maravilla, y estaba en compañía de los señalados asesinos en el momento de la agresión.

Según los testimonios presentados por la Fiscalía, Fernández Sulbarán no solo presenció la golpiza, sino que activamente incitó a Juan Carlos Suárez a continuar y ser más violento.

Puedes leer: VIDEO: Reacción de Ricardo González al escuchar que irá a la cárcel por caso Jaime Moreno

En el expediente se recogen frases impactantes que habría pronunciado la joven, demostrando su motivación para la agresión. Entre sus dichos, se encuentran críticas a la técnica de ataque e instrucciones sobre cómo golpear mejor a Moreno:

  • “Es que usted no le dio bien, eso era para que le diera una low kick bien hecha”.
  • “No que mucho kickboxing, yo le hubiera pegado más duro”.

Además de estas frases que motivaron la violencia, se señala que Fernández fue quien supuestamente identificó y señaló a Jaime Esteban Moreno ante sus acompañantes, haciendo una conexión directa con el lugar de la celebración. Ella habría dicho: “Ese es, Ese es el de la discoteca”.

