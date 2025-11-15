VIDEO: Reacción de Ricardo González al escuchar que irá a la cárcel por caso Jaime Moreno

La audiencia en la que un juez definió la situación judicial de Ricardo Rafael González Castro, señalado como uno de los responsables del asesinato de Jaime Esteban Moreno, dejó una escena que llamó especialmente la atención: su reacción al momento exacto en que se confirmó que sería enviado a un centro carcelario.

Así fue la reacción de Ricardo González al ser enviado a la cárcel

A lo largo de las intervenciones, González había mantenido una postura rígida y sin aparente emoción. Mirada fija al frente, manos quietas y ningún tipo de expresión que permitiera intuir incomodidad o nerviosismo. Esa actitud se sostuvo durante horas, hasta que llegó el anuncio definitivo de la jueza.



Cuando la autoridad judicial confirmó que se libraría la boleta para trasladarlo a un establecimiento de reclusión, el joven modificó por primera vez su conducta. Giró ligeramente el rostro hacia la cámara que transmitía la diligencia y comenzó a hacer movimientos breves con la boca, como si intentara controlar la tensión del momento.



Instantes después, su postura cambió por completo. Se movió en la silla, intentó acomodarse varias veces y dirigió la mirada hacia abajo, fijándose en el computador desde el cual seguía la audiencia. Ese comportamiento inquieto contrastó con la firmeza que había mantenido durante la mayor parte de la diligencia.

En algunos momentos volvió a voltear la cara, especialmente cuando la jueza detalló que el trámite de traslado debía cumplirse en Cartagena, ciudad donde actualmente se encontraba detenido. Ese lapso fue suficiente para evidenciar el impacto que le generó escuchar la medida de aseguramiento en centro carcelario.

Ricardo permanecerá detenido mientras avanza el proceso

Con la decisión, González de, 22 años, deberá permanecer privado de la libertad mientras continúa el proceso por homicidio agravado. La juez reiteró que la víctima, Jaime Esteban Moreno, estaba en condición de indefensión al momento de los hechos: no tenía forma de protegerse ni ofreció agresión alguna contra quienes lo atacaron.

Por ahora, tanto González como Juan Carlos Suárez son los únicos privados de la libertad por este caso. Sin embargo, la presencia de dos mujeres en la escena del ataque mantiene abierta otra línea de investigación que la familia de la víctima insiste en que debe profundizarse.

La audiencia dejó múltiples elementos jurídicos, pero el instante en que González supo que iría a prisión fue, para muchos, el momento más revelador del comportamiento del procesado.

