Ricardo González estaría atravesando "cuadro de depresión", ¿por qué huyó a Cartagena?

El caso que ha estremecido a Bogotá y al país entero dio un nuevo giro este lunes 10 de noviembre. Ricardo González Castro, señalado como el segundo implicado en la muerte del joven universitario Jaime Esteban Moreno, se entregó voluntariamente a las autoridades en Cartagena. La Fiscalía General de la Nación confirmó la noticia y aseguró que González llegó por sus propios medios hasta las instalaciones de la URI Canapote para responder ante la justicia.

González, de 22 años, era buscado desde el pasado viernes 7 de noviembre, cuando se emitió una orden de captura en su contra por su presunta participación en la agresión ocurrida la madrugada del 31 de octubre. Esa noche, Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes, fue atacado tras asistir a una fiesta de Halloween en la zona de Chapinero, oriente de Bogotá.

La Fiscalía indicó que fueron los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) quienes hicieron efectiva la orden tras la entrega del joven. Ahora, González deberá enfrentar audiencias ante un juez de control de garantías para legalizar el procedimiento de captura y definir su situación judicial. Su nombre se suma al de Juan Carlos Suárez Ortiz, el primer detenido por este caso, quien fue imputado hace pocos días por el delito de homicidio agravado.

Según el reporte médico conocido, Jaime Esteban Moreno falleció el mismo 31 de octubre, sobre las 6:40 p.m., debido a un trauma craneoencefálico severo. Su muerte generó conmoción en redes sociales y una ola de exigencias de justicia por parte de la ciudadanía, que ha seguido el proceso paso a paso.

Se entrega segundo implicado de caso Jaime Esteban Moreno Foto: Redes sociales y exclusivas de El Tiempo

Publicidad

Puedes leer: Juan Carlos Suárez no sería estudiante de Los Andes; sacaron contundentes pruebas

Lo que dijo la abogada de Ricardo González tras su entrega

En entrevista con Caracol Radio, la abogada Marcela López, representante legal de Ricardo González, se refirió a la entrega voluntaria de su defendido y a las razones que lo llevaron a presentarse ante las autoridades. Según explicó, el joven de 23 años decidió dar la cara ante la justicia para aclarar su rol dentro del caso y demostrar su disposición de colaborar con las investigaciones.

Publicidad

López destacó que González no tiene antecedentes judiciales y proviene de una familia de escasos recursos radicada en Cartagena. “Ricardo es un muchacho trabajador, egresado del SENA, que incluso prestó su servicio militar. Viajó a Bogotá buscando oportunidades laborales y se desempeñaba vendiendo perros calientes en San Victorino”, explicó la abogada.

Sobre su estado emocional, la representante legal aseguró que su cliente se encuentra profundamente afectado por la situación. “Está deprimido, muy triste, consciente del dolor que este caso ha generado en su familia y en la de la víctima. Él entiende la gravedad de lo ocurrido”, señaló.