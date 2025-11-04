Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ACCIDENTE MORTAL DE MOTOCICLISTAS
¿BANCOLOMBIA SUSPENDERÁ SUS SERVICIOS?
AÍDA MERLANO PILLADA CON EMPRESARIO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Aparece nuevo video del joven prófugo del caso de estudiante de Los Andes; de compras

Aparece nuevo video del joven prófugo del caso de estudiante de Los Andes; de compras

El joven identificado como Ricardo González, quien durante la golpiza llevaba unas orejas de conejo negras, fue visto en otro establecimiento y en un momento distinto. ¿Qué hacía allí?