Aparece nuevo video del joven prófugo del caso de estudiante de Los Andes; de compras

La investigación por la muerte del estudiante Jaime Esteban Moreno Jaramillo sigue avanzando con nuevas pruebas que podrían ser definitivas. Las autoridades ya cuentan con un video que muestra el rostro del segundo implicado en la agresión ocurrida la madrugada del 31 de octubre en Chapinero, luego de una fiesta de disfraces a la que asistió el joven de 20 años junto con un grupo de amigos.

El material audiovisual fue obtenido de las cámaras de seguridad del Before Club, el establecimiento donde Moreno estuvo antes del ataque. En las imágenes se aprecia con claridad a un hombre vestido completamente de negro, con una balaca de orejas de conejo, que habría participado directamente en los hechos. Su rostro, hasta ahora desconocido, quedó registrado con nitidez en esta nueva grabación, a diferencia de las anteriores que provenían de cámaras en vía pública con baja resolución.

De acuerdo con la reconstrucción que hicieron los investigadores, este sujeto aparece en varios momentos dentro del local. Luego, en otro video que corresponde al instante de la agresión en la calle, se le ve corriendo hacia Jaime Esteban y golpeándolo por la espalda. Tras el impacto, el estudiante cae al suelo, y tanto él como otro implicado —Juan Carlos Ortiz, ya capturado— continúan la golpiza mientras un amigo del joven intenta separarlos sin éxito. Finalmente, ambos hombres huyen del lugar dejando a Jaime inconsciente en el pavimento.

Las autoridades identificaron al hombre vestido de negro como Ricardo González, de unos 23 años, oriundo de Cartagena y quien trabajaba como vendedor de perros calientes en el sector de San Victorino, en el centro de Bogotá. Según información revelada por La W, después de la agresión se le ve discutiendo con una mujer disfrazada de azul antes de retirarse caminando junto a Ortiz, mientras el estudiante permanecía gravemente herido.

El video difundido ha sido clave para entender la cronología de los hechos y confirmar la participación activa del segundo agresor, quien hasta el momento sigue prófugo.

Por su parte, los administradores de Before Club reiteraron que los hechos ocurrieron fuera del perímetro del establecimiento y aseguraron que han entregado todo el material audiovisual a la Fiscalía para facilitar la captura del responsable. “Dentro del lugar no hubo ningún altercado ni enfrentamiento”, explicó Andrés Solano, uno de los propietarios, quien además expresó su solidaridad con la familia del estudiante.

Cruel hallazgo de Medicina Legal en necropsia a Jaime Esteban /Foto: redes sociales /IA

Aparece nuevo video del joven prófugo del caso de estudiante de Los Andes; de compras

W Radio reveló un nuevo video que podría ofrecer más pistas sobre el paradero del segundo implicado. En las imágenes se observa a Ricardo González, el hombre identificado como el disfrazado de conejo, dentro de un almacén del centro de Bogotá, horas antes de la tragedia, según citó el medio.

En la grabación, González no lleva las características orejas negras del disfraz que usó en la fiesta. En cambio, se le ve revisando artículos en una tienda de maquillaje y accesorios, aparentemente haciendo compras. En un momento, se nota cómo usa su celular para tomar fotografías a algunos productos, lo que indica que se encontraba planificando detalles de su vestuario o simplemente preparando su participación en la celebración de Halloween.

Aunque el video no muestra comportamientos sospechosos, su presencia en ese punto del centro de la ciudad refuerza la línea de tiempo de los movimientos previos a la agresión contra Jaime Esteban Moreno. Este material se suma al conjunto de evidencias que la Fiscalía General de la Nación evalúa para ubicar al joven, quien continúa prófugo y sería una pieza clave para esclarecer completamente lo ocurrido esa madrugada en Chapinero.

