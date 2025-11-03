Bar habla de pelea con estudiante de Los Andes y lo que captaron cámaras de seguridad

La mañana del 31 de octubre en Bogotá comenzó con una noticia devastadora: Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un joven estudiante de Ingeniería de la Universidad de los Andes, estaba internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Simón Bolívar tras sufrir una brutal agresión en las calles de Chapinero.

La noche anterior había asistido a una fiesta de Halloween y al salir fue atacado por dos hombres que lo dejaron gravemente herido.

Según el reporte médico, el joven ingresó inicialmente al Hospital Chapinero con severos traumatismos en el rostro, pero su condición se complicó rápidamente. Los especialistas decidieron trasladarlo al norte de la ciudad, donde fue sometido a una cirugía de urgencia. A pesar de los esfuerzos, Jaime falleció horas después.

Quienes lo conocieron lo describen como un muchacho brillante, tranquilo y apasionado por la tecnología. En la universidad se destacaba por su talento en programación y su participación en el equipo de ajedrez. Sus allegados lo recuerdan como alguien reservado pero siempre dispuesto a ayudar, con una sonrisa amable y una mente inquieta.

¿Cómo fue la fiesta a la que asistió Jaime, estudiante de Los Andes?

Esa noche, Jaime asistió con varios compañeros a una fiesta organizada por el grupo Relaja la Pelvis en el Before Club, ubicado en la localidad de Chapinero. De acuerdo con el testimonio de un amigo suyo, "se perdieron" dentro de la fiesta y a la salida del evento.

Jaime se separó de parte del grupo y salió del lugar junto a un amigo para encontrarse afuera. Fue entonces cuando, minutos después, según los reportes, dos hombres los abordaron con actitud agresiva y les gritaron amenazas. Los jóvenes intentaron alejarse, pero los sujetos los siguieron y unas cuadras más adelante comenzó la golpiza que dejó a Jaime inconsciente en el suelo.

Los testigos aseguran que el joven recibió varios golpes en la cabeza y en el rostro. Minutos después fue trasladado por la Policía a un centro asistencial, pero su estado ya era crítico.

El testimonio del dueño de Before Club

En medio de las versiones y las dudas sobre lo ocurrido esa noche, Andrés Solano Bautista, dueño del Before Club, habló en exclusiva para La Kalle Digital y aclaró varios puntos sobre lo sucedido dentro y fuera del establecimiento.

Solano explicó que para esa noche no se habilitaron todos los pisos del lugar, como se ha dicho en otros medios, y aseguró que el hecho no ocurrió frente a la discoteca, sino aproximadamente a cuatro cuadras del sitio. Según su versión, el cierre se realizó sin incidentes y ninguna persona del equipo de seguridad reportó riñas o conflictos dentro del evento.

"No pasó nada extraño, no hubo peleas, no hubo heridos, no hubo golpes", explicó Solano. Cree que posiblemente pudo haber un cruce de palabras o algún tipo de reclamo, pero nada que llegara al punto del contacto físico dentro del lugar.

El empresario indicó que, según sus cámaras de seguridad, Jaime salió del club antes de las 3:00 a.m. en compañía de un amigo y que las agresiones ocurrieron media hora después, en un punto alejado del establecimiento.

“Ni dentro ni en frente hubo enfrentamientos. Lo que pasó fue en la vía pública, lejos del club”, aseguró.

Identidad de los capturados: caso Jaime Esteban Moreno /Foto: Policía Nacional

Solano también se refirió a las versiones que señalan que el evento estaba sobrevendido. Explicó que, debido a que era jueves, no se habilitaron todos los pisos del lugar, por lo que el aforo no superó los límites legales.

“No era una fiesta de fin de semana ni la principal del Halloween. Fue un evento tranquilo, incluso muchos no alcanzaron a entrar porque el montaje no estaba completo”, detalló.

Sobre las versiones que señalan a una joven que habría tenido un malentendido con Jaime dentro del establecimiento, el dueño del club aclaró que solo conoció esa información después de los hechos. Además, precisó que esas declaraciones hacen parte de la investigación y que no guardan ninguna relación con Before.

El empresario también aseguró que los agresores no salieron junto a la víctima. De acuerdo con su revisión de las cámaras de seguridad, los grupos salieron en momentos distintos y no coincidieron en la salida. “Por eso insistimos en que lo ocurrido no pasó frente al club”, puntualizó.

Finalmente, Solano recalcó que el establecimiento cumple con todos los permisos legales para operar hasta las 5:00 a.m., aunque esa noche decidieron cerrar más temprano.