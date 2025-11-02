Juan Carlos Suárez, implicado en caso de estudiante de Los Andes, ¿tenía antecedentes?

La noche del 31 de octubre, en medio de las celebraciones de Halloween, un hecho terminó con la vida de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un joven estudiante de la Universidad de los Andes que fue agredido a la salida de un bar en el norte de Bogotá.

De acuerdo con el reporte oficial, el estudiante fue hallado gravemente herido en la calle 64 y trasladado de urgencia a un centro médico. Inicialmente fue atendido en el Hospital Chapinero, pero debido a la gravedad de sus lesiones fue remitido al Hospital Simón Bolívar, donde los médicos confirmaron su fallecimiento en la tarde del viernes 31 de octubre.

Moreno Jaramillo cursaba séptimo semestre de Ingeniería y era reconocido por su excelente desempeño académico. Había representado a su colegio como campeón de ajedrez y formaba parte de la selección de ajedrez de su universidad. En sus redes compartía con frecuencia publicaciones sobre innovación y proyectos tecnológicos, además de estar en la búsqueda de una práctica empresarial para completar su formación profesional.

Durante la misma noche de los hechos, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura de tres personas presuntamente involucradas en la agresión: dos mujeres y un hombre.

Los detenidos fueron identificados como Juan Carlos Suárez Ortiz, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán —de nacionalidad venezolana— y Bertha Parra Torres, oriunda de Popayán.

Los tres fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que avanza en la recopilación de videos, declaraciones y pruebas que permitan esclarecer lo sucedido fuera del establecimiento nocturno donde se desarrollaba la fiesta de disfraces.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, la víctima habría sido golpeada por varias personas luego de una discusión que inició dentro del bar y se trasladó a la calle. Aunque las circunstancias exactas aún están por esclarecerse, los primeros reportes apuntan a que el altercado fue rápido y violento.

El proceso judicial avanzó con la legalización de la captura de Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado como el principal implicado. Un juez de control de garantías validó su detención tras analizar los informes de los hechos ocurridos la noche del 31 de octubre.

¿Quién es Juan Carlos Suárez Ortiz?

Según información verificada, Juan Carlos Suárez Ortiz se presenta en su perfil de LinkedIn como estudiante de Ingeniería Mecánica e Industrial, con conocimientos en herramientas especializadas como Excel avanzado, Matlab, Ansys e Inventor Professional. En su hoja de vida resalta su interés por el diseño, la simulación de procesos mecánicos y la optimización de sistemas.

El diario El Tiempo informó que Suárez figura en el Sisbén dentro de la categoría de condición vulnerable. Además, aparece en registros de la Policía de Bogotá por comportamientos contrarios a la convivencia, específicamente por haber ingresado de forma indebida a una estación de TransMilenio a través de las puertas laterales. No obstante, no cuenta con antecedentes penales.

Durante la audiencia de legalización, la representante del Ministerio Público, María Teresa Cortés, aseguró que este caso podría tratarse de “una toma de justicia por mano propia”. Según su declaración, los implicados habrían señalado que la riña comenzó luego de que una de las mujeres asegurara que Moreno Jaramillo intentó propasarse con ella dentro del bar.

El abogado de la familia del estudiante, Camilo Rincón, explicó en entrevista con Noticias Caracol que la Fiscalía imputará a los capturados por el delito de homicidio, luego de que el joven falleciera a causa de los golpes. También indicó que el estudiante intentó evitar el enfrentamiento retirándose del lugar, pero fue alcanzado por el grupo en plena vía pública.