Momento exacto en que estudiante de Los Andes recibe golpiza; atacado por la espalda

Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un estudiante de la Universidad de los Andes, de tan solo 20 años, perdió la vida tras ser atacado a la salida de una fiesta de Halloween en Bogotá, un hecho que ha causado conmoción nacional y que hoy vuelve a ocupar titulares por la aparición de nuevos videos del momento exacto del ataque.

El caso ha despertado un profundo rechazo entre ciudadanos y autoridades, no solo por la violencia con la que ocurrió, sino también por las similitudes con otro recordado hecho ocurrido hace 15 años durante la misma fecha: la muerte de Andrés Colmenares.

Los nuevos videos, compartidos por City TV, muestran un ángulo más cercano y nítido de la agresión, revelando detalles que antes no se habían visto. En las imágenes se observa a Jaime Esteban caminando junto a un amigo, aparentemente tranquilo, cuando un hombre se le acerca y le lanza un golpe por la espalda.

De inmediato, otros se unen al ataque, desatando una golpiza aparentemente desproporcionada que deja al joven tendido en el suelo, sin capacidad de reaccionar.

El video se ha convertido en una pieza clave dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bogotá, quienes buscan identificar plenamente a todos los involucrados. La grabación, de apenas unos segundos, deja ver cómo el joven cae al piso mientras los agresores se dispersan antes de la llegada de otros asistentes a la fiesta.

Publicidad

Presuntos implicados en el caso de Jaime Esteban Moreno Foto: redes sociales

¿Qué pasó durante la fiesta de Halloween?

El hecho ocurrió en la madrugada del 30 de octubre, en una zona del norte de Bogotá. Testigos afirman que Jaime Esteban había asistido a una fiesta de disfraces y que, al retirarse, se presentó una confrontación que escaló rápidamente.

Publicidad

A pesar de que fue trasladado a un centro asistencial, los médicos confirmaron que el estudiante llegó con trauma craneoencefálico severo. Falleció la noche del viernes 31 de octubre a causa de un paro cardiorrespiratorio derivado de las lesiones.

Profesores y compañeros describen a Jaime como un joven brillante, disciplinado y amable. Uno de sus docentes publicó en redes sociales: “Era un estudiante excepcional, con un futuro enorme por delante. Exigimos justicia y resultados inmediatos”.

Puedes leer: Así fueron detenidos los presuntos agresores de Jaime Esteban Moreno tras Halloween

Por su parte, la Universidad de los Andes expresó su solidaridad con la familia del estudiante y pidió que las autoridades actúen con celeridad para esclarecer el caso.

Vecinos del sector indicaron que durante la noche del incidente se escucharon gritos y que varios asistentes intentaron intervenir cuando el joven ya se encontraba en el piso. Sin embargo, los agresores aprovecharon la confusión para huir.

La familia de Jaime Esteban ha pedido respeto y privacidad durante el proceso judicial, mientras esperan que las autoridades den con los responsables.

#EXCLUSIVO Momento exacto en el que Jaime Esteban Moreno, es atacado en la madrugada del 31 de octubre, entre los agresores se ve a Juan Carlos Suárez, además se evidencia la participación de otro hombre en el brutal ataque y aún se desconoce su identidad. #CityNoticias @Citytv pic.twitter.com/vQnoukNm4T — camorivera (@camorivera_) November 2, 2025