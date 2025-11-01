Fallece otro universitario tras golpiza en fiesta de Halloween, ¿nuevo caso Colmenares?

La noche del 31 de octubre de 2025, se confirmó el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un joven estudiante de 20 años que cursaba séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Los Andes, esto ocurrió en la localidad de Barrios Unidos en la ciudad de Bogotá.

Su deceso se produjo tras una presunta golpiza ocurrida la noche anterior, el jueves 30 de octubre, en el marco de una celebración de Halloween. Las autoridades compartieron un informe preliminar en donde mencionan que Jaime Esteban Moreno Jaramillo fue abordado y golpeado en reiteradas ocasiones por varias personas.

Puedes leer: Aparece presunta foto de lo que hacía el conductor que arrolló a dos motociclistas en Bogotá



El joven habría sido golpeado por tres personas a las afueras de un bar a las afueras de Bogotá. Sin embargo, otras versiones precisan que la agresión, que comenzó como una riña violenta, tuvo lugar en plena vía pública en un sector concurrido por jóvenes durante las celebraciones.

Una vez se conoció la agresión ante el estudiante, fue trasladado de inmediato hacia un centro asistencial. Jaime Esteban ingresó al Hospital Simón Bolívar en Bogotá, donde permaneció hasta la noche del 31 de octubre, momento en el que se notificó su deceso. Los médicos no lograron salvarlo.

Estudiante de Los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo falleció tras sufrir una agresión. Identificado como Jaime Esteban Moreno Jaramillo, habría fallecido ayer viernes tras haber sido, presuntamente, agredido por varios de sus compañeros durante una fiesta de Halloween. pic.twitter.com/amytNp740y — Alex Quiñones .•. (@aqmoncaleanowtr) November 1, 2025

Publicidad

¿Qué más se conoce del caso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo?

Sumado a esto, el medio de comunicación El Tiempo comentó que en el lugar de los hechos permanecía un testigo que presenció la agresión a Jaime Esteban Moreno Jaramillo, Juan David Cárdenas Ortiz, quien entregó a los agentes las características de las personas que, según su relato, habrían causado las lesiones al joven, después de darle varios golpes en su cara.

Puedes leer: Capturan a señalado de planear muerte de B King y Regio Clown; es alias el ‘Comandante'

Publicidad

Gracias a esto, las autoridades iniciaron la búsqueda de los sospechosos por los alrededores del sector. Pocos minutos después, sobre la calle 69 con carrera 14, la patrulla localizó a tres ciudadanos que coincidían con la información entregada por el testigo y realizaron la respectiva captura.

Estos fueron identificados como Juan Carlos Suárez Ortiz, Kleidymar Paola Fernández Sulbarany Bertha Yohana Parra Torres, con cédula de Popayán. Pese a eso, el coronel Jorge Arizal, comandante de la Policía de Barrios Unidos, confirmó que la patrulla policial reaccionó inmediatamente al altercado y señaló que ninguno de los detenidos registra antecedentes penales.

