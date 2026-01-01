Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ROBAN A ESTUDIANTES FALLECIDOS EN ANTIOQUIA
SOAT 2026
HORARIOS DE SUPERMERCADOS
EXMANAGER DE DIOMEDES DÍAZ
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Le quitan la vida a famoso cantante de música mexicana; esto es lo que se sabe del caso

Le quitan la vida a famoso cantante de música mexicana; esto es lo que se sabe del caso

A un famoso cantante de música mexicana le quitaron la vida en un hecho que aún está bajo investigación. Horas antes, había compartido una publicación que hoy muchos no dejan pasar por alto.

fallece cantante de música regional mexicana
Falleció cantante de músuca mexicana
Foto tomada de: Instagram @bandagotadeoro
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 1 de ene, 2026

La música regional mexicana volvió a quedar de luto en los últimos días de diciembre de 2025 tras confirmarse el asesinato de Giovanni Vera, vocalista de la agrupación Banda Gota de Oro. La noticia generó conmoción no solo entre seguidores del género, sino también dentro de la industria musical, donde el cantante era reconocido por su energía en el escenario y su cercanía con el público.

El hecho ocurrió el pasado 28 de diciembre y, desde entonces, las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer lo sucedido. La confirmación oficial de su muerte desató una ola de mensajes de condolencias y homenajes en redes sociales, especialmente por parte de colegas, fanáticos y agrupaciones del regional mexicano.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, Giovanni Vera se encontraba participando en una reunión de carácter familiar cuando se produjo el ataque armado. Varias personas estaban presentes en el lugar al momento de los hechos, lo que convirtió el episodio en un suceso de alto impacto para la comunidad.

Lee también:

  1. Última publicación del Grupo Fugitivo
    Última publicación del Grupo Fugitivo
    /Foto: Grupo Fugitivos
    Internacional

    Última publicación del Grupo Fugitivo conmueve tras su hallazgo sin vida en México

  2. James Rodríguez ausente en la derrota del Club León ante el Cruz Azul en cuartos de final
    James Ausente en el estadio Nou Camp en los cuartos de final de la liga MX
    Foto: tomadas de Instagram @estadiosdemexico / @postadeportes_
    Deportes

    Así avanza James Rodríguez con el León de México tras derrota ante Cruz Azul; no participó

Lo que han informado las autoridades sobre el ataque

Según reportes oficiales recopilados por medios locales y nacionales, hombres armados irrumpieron en una vivienda y abrieron fuego contra los asistentes de manera indiscriminada. Como resultado de la agresión, cinco personas perdieron la vida, entre ellas Giovanni Vera. Además, una mujer resultó gravemente herida y fue trasladada a un centro médico, donde recibió atención especializada.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó el número de víctimas fatales, pero hasta el momento no ha revelado información sobre los responsables ni sobre el posible móvil del ataque. Las autoridades señalaron que el caso sigue en etapa de investigación y que continúan recolectando pruebas y testimonios para esclarecer lo ocurrido.

Publicidad

Tras conocerse el fallecimiento del cantante, Banda Gota de Oro emitió un comunicado a través de sus redes sociales oficiales. En el mensaje, la agrupación expresó su dolor por la pérdida de su vocalista y destacó su aporte artístico y humano dentro del proyecto musical. En el texto, los integrantes señalaron que “su voz y su alegría vivirán siempre con nosotros”, palabras que fueron replicadas por cientos de seguidores.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención entre los fanáticos fue la última publicación realizada por Giovanni Vera en redes sociales. Horas antes del ataque, el cantante había compartido un mensaje en el que buscaba contratar a un grupo norteño para un evento programado en enero de 2026, lo que muchos interpretaron como una muestra de que mantenía planes y proyectos a corto plazo.

Publicidad

Te puede interesar:

  1. Colombia vs México EN VIVO: hora y cómo ver el partido
    Colombia vs México EN VIVO: hora y cómo ver el partido
    /Foto: AFP
    Deportes

    Colombia vs México EN VIVO: James Rodríguez y Luis Díaz lideran el amistoso

  2. Fede Dorcaz, cantante fallece en Ciudad de México: detalles del hecho
    Fede Dorcaz, cantante fallece en Ciudad de México: detalles del hecho
    Internacional

    Le quitan la vida en México a reconocido cantante; iba a participar en importante reality

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Música regional mexicana

Cantantes mexicanos

Asesinato