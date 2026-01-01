Le quitan la vida a famoso cantante de música mexicana; esto es lo que se sabe del caso

La música regional mexicana volvió a quedar de luto en los últimos días de diciembre de 2025 tras confirmarse el asesinato de Giovanni Vera, vocalista de la agrupación Banda Gota de Oro. La noticia generó conmoción no solo entre seguidores del género, sino también dentro de la industria musical, donde el cantante era reconocido por su energía en el escenario y su cercanía con el público.

El hecho ocurrió el pasado 28 de diciembre y, desde entonces, las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer lo sucedido. La confirmación oficial de su muerte desató una ola de mensajes de condolencias y homenajes en redes sociales, especialmente por parte de colegas, fanáticos y agrupaciones del regional mexicano.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, Giovanni Vera se encontraba participando en una reunión de carácter familiar cuando se produjo el ataque armado. Varias personas estaban presentes en el lugar al momento de los hechos, lo que convirtió el episodio en un suceso de alto impacto para la comunidad.



Lo que han informado las autoridades sobre el ataque

Según reportes oficiales recopilados por medios locales y nacionales, hombres armados irrumpieron en una vivienda y abrieron fuego contra los asistentes de manera indiscriminada. Como resultado de la agresión, cinco personas perdieron la vida, entre ellas Giovanni Vera. Además, una mujer resultó gravemente herida y fue trasladada a un centro médico, donde recibió atención especializada.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó el número de víctimas fatales, pero hasta el momento no ha revelado información sobre los responsables ni sobre el posible móvil del ataque. Las autoridades señalaron que el caso sigue en etapa de investigación y que continúan recolectando pruebas y testimonios para esclarecer lo ocurrido.

Tras conocerse el fallecimiento del cantante, Banda Gota de Oro emitió un comunicado a través de sus redes sociales oficiales. En el mensaje, la agrupación expresó su dolor por la pérdida de su vocalista y destacó su aporte artístico y humano dentro del proyecto musical. En el texto, los integrantes señalaron que “su voz y su alegría vivirán siempre con nosotros”, palabras que fueron replicadas por cientos de seguidores.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención entre los fanáticos fue la última publicación realizada por Giovanni Vera en redes sociales. Horas antes del ataque, el cantante había compartido un mensaje en el que buscaba contratar a un grupo norteño para un evento programado en enero de 2026, lo que muchos interpretaron como una muestra de que mantenía planes y proyectos a corto plazo.