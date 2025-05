Así avanza James Rodríguez con el León de México tras derrota ante Cruz Azul; no participó

El Club León de México reaccionó en la Liguilla del Clausura 2025 de la Liga MX . Aunque cayó 2-3 frente a Cruz Azul, el equipo mostró una de sus mejores actuaciones recientes durante el partido de ida de los cuartos de final.

Por ello, el entrenador del Club, Eduardo Berizzo, resaltó la entrega de sus futbolistas y expresó su orgullo, especialmente porque el equipo jugó con un hombre menos tras la expulsión de Adonis Frías.

“Sentí orgullo por mis jugadores: sufrimos la expulsión de Adonis que nos merma en el número y nos impide seguir presionando alto. Todo lo que ocurrió dentro del partido, once vs once fue exacto" dijo el entrenador argentino.

"Los apretamos muy arriba, muy bien, realmente el equipo hizo un esfuerzo enorme físico, administrando la pelota, tal vez nos faltó un poco más de peligro, de terminar mejor las jugadas en la primera parte en campo rival, pero las sensaciones de orgullo y felicitación a mí equipo" añadió.

Además, se refirió a James Rodríguez, quien no pudo participar en este encuentro debido a una expulsión sufrida contra Monterrey. Berizzo confía en que el colombiano será clave en el partido de vuelta.

“Ya ingeniaremos el partido, pensaremos en el plan. Obviamente el regreso de James nos va a habilitar y nos va a permitir habilitar hacia adelante, tenemos que encontrar gente profunda, más gente en ataque o una formación que pueda darle pase a su talento, pero hoy, a pesar de la derrota me quedo con la sensación que el equipo recuperó mucha de la identidad que tenía" enfatizó el estratega argentino.

¿Por qué James Rodríguez no jugó el partido de los cuartos de final de la liga mexicana?

James no estuvo presente debido a la expulsión que sufrió en el partido anterior frente a Monterrey. El mediocampista colombiano fue sancionado de manera insólita, ya que en menos de diez segundos recibió dos tarjetas amarillas y fue enviado directamente al vestuario.

Según la decisión oficial, deberá cumplir una fecha de suspensión, lo que significa que estará disponible para el encuentro de vuelta en Ciudad de México.

Por otro lado, James también se encuentra en proceso de recuperación por una lesión en el tobillo, la cual se produjo tras su expulsión. El equipo médico de León trabaja intensamente para que el jugador pueda estar listo y participar en el duelo de vuelta ante Cruz Azul .