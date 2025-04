VIDEO: James Rodríguez explota; su reacción genera polémica en la Liga MX

En la noche del 4 de abril, en el empate 1-1 entre Querétaro y León, James Rodríguez no solo fue protagonista por su talento, sino también por una reacción de frustración que se robó el foco del encuentro.

El colombiano, quien asumió un rol clave en el esquema del conjunto esmeralda, terminó el partido visiblemente molesto tras ser víctima de múltiples infracciones que, a su juicio y al de muchos, quedaron sin el debido castigo arbitral.

Uno de los momentos más tensos del partido se dio en el segundo tiempo, cuando una dura falta lo derribó y le arrancó literalmente un botín.

James, en un acto que combinó impotencia y enojo, tomó el zapato y lo arrojó con fuerza al césped mientras reclamaba al juez central . La respuesta arbitral fue una tarjeta amarilla para el colombiano, desatando una nueva polémica sobre el criterio de sanción en la Liga MX.

El gesto de James Rodríguez no tardó en volverse viral. Desde Colombia, el periodista Iván Mejía no dudó en criticar al mediocampista, calificando su reacción como una “pataleta de niño malcriado” . Sin embargo, no todos coincidieron con esa lectura.

James Rodríguez se iría de León Foto: Instagram @ jamesrodriguez10

El exárbitro mundialista Felipe Ramos Rizo defendió a James y apuntó sus críticas al cuerpo arbitral mexicano. “Lo entiendo perfectamente, ya que los árbitros permiten que lo golpeen constantemente sin sanción alguna” , declaró en redes sociales, avivando un debate que lleva varias jornadas en el radar.

Publicidad

Más allá del incidente, James Rodríguez fue importante dentro del terreno de juego. Fue el encargado de asistir al único gol del León, demostrando que su jerarquía sigue intacta pese a las dificultades. No obstante, el empate amplió la mala racha del equipo dirigida por Jorge Bava, que ya suma cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria.

La escena de James puede interpretarse como algo más profundo que un simple berrinche. Se trata de un jugador con recorrido internacional, campeón de Champions, goleador mundialista que espera un mínimo de garantías en el terreno.

Publicidad

Su reacción, aunque emocional, también podría ser leída como una alerta sobre la necesidad de elevar los estándares de arbitraje en un torneo que busca crecer en calidad y visibilidad.

Mientras León intenta retomar el camino del triunfo, la figura de James vuelve a generar titulares . Esta vez, no solo por lo que hace con la pelota, sino por lo que su actitud dice del fútbol mexicano.

❌😳 James Rodríguez le LANZÓ SU ZAPATO al árbitro por no pitarle una falta y recibió tarjeta amarilla.



“Sin berrinches, James. Aquí no”, dicen los comentaristas mexicanos.



👀 ¿Opiniones?

pic.twitter.com/AS7duLX7Aj — Toque Sports (@ToqueSports) April 5, 2025

Puedes seguir viendo: ¿Cuánto le pagó James Rodríguez a Nelson Velásquez por cantar en su fiesta de cumpleaños?