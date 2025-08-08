En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
HORÓSCOPO
MURIÓ PAPÁ DE BEÉLE
DISTURBIO EN MOVISTAR ARENA
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Alcaldía abre matrículas 2026 para colegios públicos en Bogotá; LINK de inscripción

Alcaldía abre matrículas 2026 para colegios públicos en Bogotá; LINK de inscripción

La Alcaldía de Bogotá abrió oficialmente las matrículas para el año escolar 2026 en colegios públicos. El proceso es gratuito y 100% en línea, para agilizar la inscripción.

Publicidad

Publicidad

Publicidad