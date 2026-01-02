Reconocido influencer sufre accidente y es operado de emergencia: “Se le salió el brazo"

El popular TikToker Sonrixs, conocido en redes sociales por su humor y creatividad, vivió un momento alarmante que encendió las alertas entre sus seguidores cuando este fin de año tuvo que ser hospitalizado y operado de emergencia tras sufrir un accidente en su brazo.

El creador de contenido, cuyo nombre real es Jorge Iván Hernández Ramírez, compartió un video desde la cama del hospital donde explicó que todo ocurrió de forma inesperada mientras realizaba un combate y por una mala técnica, su brazo se salió del hombro.

¿Qué le pasó a Sonrixs en el brazo?

“Estaba haciendo un combate y por una mala ejecución, una mala técnica, un mal movimiento, el brazo se me sale del hombro”, relató Sonrixs en sus redes sociales.



El impacto de la lesión fue grave: el influencer sufrió una luxación en el hombro izquierdo y los médicos decidieron intervenirlo quirúrgicamente para evitar que el brazo quedara inestable o se repitieran lesiones.



Según el creador de contenido, tras el accidente los doctores indicaron que el brazo necesitaba atención urgente y aunque el procedimiento fue rápido, tuvo que someterse a una cirugía para estabilizar la articulación y evitar complicaciones futuras.

Antes de la operación, Sonrixs contó a sus seguidores que “pasó todo tan rápido” y que aún no podía procesar bien lo ocurrido. “Me van a operar y es que pasó todo tan rápido que aún no lo logro procesar”, dijo desde el hospital, donde también agradeció el apoyo de su comunidad digital.

El accidente ocurre luego de que hace menos de un año el influencer había tenido otra lesión en el brazo derecho, una situación que lo llevó a semanas de rehabilitación.

Aunque esta vez fue el brazo izquierdo el afectado, el impacto emocional y físico volvió a preocupar a sus fans, que rápidamente comenzaron a enviarle mensajes de apoyo en redes sociales.

Sonrixs, con más de 20 millones de seguidores en TikTok, conecta con su audiencia no solo por su humor, sino por la forma en que comparte aspectos de su vida personal y su historia como creador de contenido.

En redes se le ha visto tranquilo y consciente de la gravedad de la lesión, pero con una actitud positiva frente a su recuperación.

Hasta ahora no se han dado detalles oficiales sobre cuándo podrá retomar su actividad en redes, pero el propio influencer sugiere que tomará el tiempo necesario para recuperarse por completo y volver con más contenido una vez que su brazo esté lo suficientemente bien.

