Reconocido influencer fue hallado sin vida en su casa y dejó oscuro mensaje: ¿fue premonitorio?

Reconocido influencer fue hallado sin vida en su casa y dejó oscuro mensaje: ¿fue premonitorio?

La inesperada partida de un creador de contenido provocó conmoción y múltiples reacciones en redes sociales, en especial por sus seguidores.

Tucker Genal fue hallado sin vida
Reconocido influencer fue hallado sin vida en su casa y dejó oscuro mensaje: ¿fue premonitorio?
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de @tuckergenal y redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 18 de dic, 2025

La comunidad digital se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Tucker Genal, reconocido creador de contenido de TikTok, a sus 31 años. El deceso del joven, quien saltó a la fama por sus virales videos en la popular plataforma, ocurrió el pasado 11 de diciembre en su residencia ubicada en la ciudad de Los Ángeles.

La noticia de su muerte fue confirmada públicamente días después, el 15 de diciembre, por miembros de su familia a través de redes sociales. Inicialmente, los familiares optaron por no divulgar información sobre las circunstancias de la pérdida. No obstante, con el paso de los días, se conoció que el influencer fue encontrado sin vida en casa.

Puedes leer: Reconocida periodista deportiva fue encontrada sin vida junto a su esposo en su vivienda

Según el reporte oficial emitido por el médico forense del condado de Los Ángeles, Juan Carrillo, la causa de muerte del influencer fue establecida como autolesión. Situación que generó mucha repercusión por parte de sus seguidores en redes sociales.

Pese a esto, cobró una mayor repercusión después de que numerosos usuarios recordarán una publicación reciente de Genal en TikTok, compartida poco antes de su fallecimiento, la publicación consistía en una foto de "cada mes de este último año", y estaba acompañada por la frase: “Ojalá pudiera revivir algunos de estos momentos”.

Reconocido influencer fue hallado sin vida en su casa y dejó oscuro mensaje: ¿fue premonitorio?
Reconocido influencer fue hallado sin vida en su casa y dejó oscuro mensaje: ¿fue premonitorio?
Foto: pantallazo tomado de @Tuker Genal

¿Cómo despidieron a Tucker Genal?

Por medio de un comunicado, los hermanos de Tucker Genal, Conor y Carsor, quien también es un famoso influencer, compartió un emotivo escrito a través de Instagram. En su mensaje, expresó la profunda admiración que sentía por Tucker.

Puedes leer: Fallece reconocida estrella de la televisión en extrañas circunstancias; así lo despidieron

"Ni siquiera sé por dónde empezar. Fuiste mi mejor amigo y un hermano mayor aún mejor", escribió Carson. Añadió que pasó toda su vida admirándolo y tratando de seguir sus pasos, pues Tucker "siempre fue mi héroe". Carson Genal complementa su despedida asegurando que seguiría "pasando el resto de mi vida admirándote hasta que nos volvamos a encontrar". Lo recordó como "la persona más amable que he conocido y el mejor hermano que alguien podría haber pedido".

Tucker Genal había alcanzado gran popularidad en la plataforma de TikTok gracias a sus divertidos sketches, llegando a acumular más de 2.5 millones de seguidores en redes sociales. La comunidad digital lamenta la pérdida de esta activa figura, cuyo deceso ha generado conmoción.

