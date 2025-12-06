Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Fallece reconocida estrella de la televisión en extrañas circunstancias; así lo despidieron

Fallece reconocida estrella de la televisión en extrañas circunstancias; así lo despidieron

El reconocido actor participó en grandes producciones que lo convirtieron en una figura inolvidable, dejando un importante legado en la pantalla chica.

Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de @lalomanzanocomediante y redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 6 de dic, 2025

El mundo del espectáculo y la televisión se encuentra de luto tras la confirmación del fallecimiento del actor y comediante Eduardo Manzano, a los 87 años de edad. La noticia de su deceso, ocurrió la noche del jueves 4 de diciembre y fue confirmada en la mañana del viernes 5 de diciembre de 2025.

El fallecimiento de Manzano, un ícono que forjó una extensa trayectoria profesional de sesenta años, fue dado a conocer por su hijo y primogénito, Eduardo Manzano Martínez, conocido como Lalo Manzano, quien en una entrevista después del velorio de su padre compartió detalles sobre cómo ocurrió la tragedia.

Puedes leer: Estrella de Netflix fallece a los 45 años y deja un conmovedor mensaje

De acuerdo con su testimonio, el legendario actor falleció a causa de un paro respiratorio mientras dormía, afirmando que gracias a esto su padre no sufrió sino se fue tranquilo. "Se fue dormido en un hospital, resguardado por médicos". Su fallecimiento se registró a las 11:45 PM del 4 de diciembre.

¿Quién fue Eduardo Manzano?

Eduardo Manzano dejó un importante legado, siendo considerado uno de los pioneros de la comedia en México durante las décadas de los sesenta y setenta. Es recordado por su trabajo como parte de la producción de Los Polivoces, donde interpretó a personajes como Gordolfo Gelatino, Agallón Mafafas y Don Teofilito.

En las últimas décadas, su talento fue reconocido por nuevas generaciones gracias a su papel como don Arnoldo López Conejo en la popular serie Una familia de diez. A lo largo de sus seis décadas de vocación, Manzano fue destacado como uno de los mejores actores de comedia.

Puedes leer: Hallan cuerpo sin vida de reconocida influencer en un bosque; tenía 31 años

Se conoció que los últimos momentos de Eduardo Manzano compartidos públicamente fueron a través de las redes sociales de su hijo, Lalo, donde no solo confirmó la muerte de su padre, sino que también compartió un emotivo comunicado, donde expresó: "Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón".

Finalmente, se conoció que las últimas imágenes públicas del actor se registraron apenas un par de meses antes de su muerte, específicamente el 5 de octubre. En una de estas fotos, se le ve luciendo un traje color guinda, recibiendo apoyo de su hijo para mantenerse en pie, a lo que Lalo agregó: “Es imposible explicar lo especiales que son estos abrazos”.

Además, Lalo compartió un video reciente grabado en una reunión familiar, donde se ve a Eduardo Manzano contando anécdotas de su infancia relacionadas con la música, demostrando la conexión que mantenían en vida.

