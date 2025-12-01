Hallan cuerpo sin vida de reconocida influencer en un bosque; tenía 31 años

Se conoció el fallecimiento de la influencer Stephanie Pieper, una creadora de contenido austriaca de tan solo 31 años, quien su cuerpo fue encontrado en un bosque con signos de violencia en este. Situación que generó la preocupación de los seguidores de la influencer y las autoridades locales.

Stephanie Pieper, reconocida como una influencer de belleza cuya carrera estaba en ascenso y tenía proyección debido a las colaboraciones que tenía con algunas marcas reconocidas. Sin embargo, su cuerpo fue encontrado una semana después de que se reportara su desaparición.

Las autoridades dieron a conocer que la creadora de contenido desapareció repentinamente entre el domingo 23 o lunes 24 de noviembre y un día antes, regresaba a su apartamento tras asistir a una fiesta navideña, descendiendo de un taxi acompañada de una amiga.



Se conoció que su rastro se perdió por completo al llegar a su hogar, hecho que provocó una intensa búsqueda. La situación se agravó cuando Pieper no se presentó a una sesión fotográfica programada y su mascota se encontraba sola en la casa, momento en que sus familiares y amigos alertaron a las autoridades.

¿Cómo fue encontrado el cuerpo de Stephanie Pieper?

Reportes del diario austriaco ‘Kronen Zeitung’, el ex novio de Stephanie admitió ser el responsable de su muerte, donde afirma que el hombre confesó haberla estrangulado y, posteriormente, ocultado su cuerpo dentro de una maleta antes de abandonarlo en el bosque esloveno.

De igual forma, se conoció que la expareja llevó a los investigadores hasta la zona boscosa donde había dejado escondido el cuerpo, dando fin a la búsqueda.

La policía lo arrestó el lunes tras encontrarlo cerca de su vehículo, el cual estaba en llamas, además los datos de cruce fronterizo mostraron que había realizado varios viajes entre Austria y Eslovenia durante los días de la desaparición. Fue extraditado de Eslovenia a Austria para ser interrogado.

Sumado a esto, la investigación no finalizó así, debido a que el hermano y el padrastro de este hombre también están siendo investigados por la policía por presunta complicidad en el hecho, pues se cree que ayudaron a encubrir el crimen del fallecimiento de Stephanie Pieper.

Mientras tanto, la comunidad local se encuentra con gran dolor, pero también indignada por el deceso de la influencer. Esto mientras, sus amigos y familiares la recuerdan como una mujer muy entusiasmada y disciplinada, destacando su gran carrera en ascenso en las redes sociales.