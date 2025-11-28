Publicidad

Fallece reconocido influencer a sus 30 años tras intentar reto viral; hay video

El creador de contenido fitness falleció tras intentar un reto de alimentación extrema, registrado por él mismo

Fallece reconocido influencer a sus 30 años tras intentar reto viral; quedó en video
imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales e ImageFX
Por: Nicolás Espejo
|
28 de nov, 2025

La comunidad digital se encuentra de luto tras el fallecimiento del reconocido creador de contenido y entrenador de fitness ruso, Dmitry Nuyanzin, a sus 30 años de edad. Sin embargo, lo que más sorprende por sus seguidores fue la causa de su deceso, esto debido a que ocurrió cuando el influencer intentó un reto de alimentación extrema.

Dmitry Nuyanzin, había trabajado como entrenador personal durante diez años y se había graduado en la Escuela de Reserva Olímpica de Oremburgo y en la Universidad Nacional de Fitness de San Petersburgo. Por lo cual, terminó ideando un reto extremo como una estrategia para llamar la atención de sus seguidores.

Puedes leer: Fallece reconocida periodista tras caer desde un acantilado; tenía 33 años

Según se conoció es que su objetivo era promocionar su propio programa de pérdida de grasa y demostrar su efectividad, incluso partiendo de un estado físico extremo. Por lo cual, este desafío consistía en un proceso para subir más de 22 kilos en pocas semanas.

Por lo cual, el influencer consumió cerca de 10.000 calorías diarias, una cantidad muy superior a la recomendada para un adulto promedio. Dicho proceso fue documentado y compartido por el propio influencer en sus redes sociales, tanto es así que sus publicaciones mostraban una dieta cargada de grasas saturadas.

¿Cómo era la dieta de Dmitry Nuyanzin?

A lo largo de sus publicaciones el influencer ruso mostró que sus desayunos incluían pasteles y bollería, y entre comidas sumaba patatas fritas constantes. Después sus almuerzos tenían porciones de 800 gramos de dumplings con mayonesa, y sus cenas eran hamburguesas más dos pizzas pequeñas.

Puedes leer: Fallece reconocida influencer a los 41 años; sufrió un derrame cerebral

En un mes, Dmitry Nuyanzin logró aumentar casi 13 kilos y para mediados de noviembre, su peso ya superó los 100 kilogramos y continuaba con el consumo excesivo de alimentos como parte del desafío. Sin embargo, mientras realizaba este reto invitaba a sus seguidores a comprar su curso virtual para perder peso.

Pocos días antes de perder la vida, el influencer comenzó a presentar malestares físicos y tuvo que suspender sus entrenamientos y comentó que iba a ir al médico para una revisión. Esto, para que la noche de su fallecimiento canceló toda actividad física y se fue a descansar temprano.

Sin embargo, Dmitry Nuyanzin no volvió a despertar. Las autoridades locales mencionan que sufrió un paro cardíaco mientras dormía. Donde se presume que la causa más probable fue el estrés extremo al que sometió su corazón mediante la dieta y la ganancia rápida de peso.

