El favor que Yeison Jiménez le pidió a Jessi Uribe antes de morir: “Yo ya no alcanzo”

La muerte de Yeison Jiménez el pasado sábado 10 de enero de 2026 dejó un vacío irreparable en el corazón de Colombia y en la industria de la música regional.

Sin embargo, más allá de las cifras y los reportes oficiales del siniestro de la aeronave Piper Navajo PA-31, han comenzado a emerger relatos íntimos que revelan la cercanía y los planes que el artista caldense dejó pendientes.

Uno de los más conmovedores fue compartido por su colega y amigo cercano, Jessi Uribe, quien durante una presentación en Junín, Cundinamarca, confesó el último encargo que Jiménez le hizo horas antes de morir.



Según el relato de Jessi Uribe, la agenda de los máximos exponentes del género popular tenía marcado el domingo 11 de enero como una fecha importante.



En la casa del intérprete bumangués, se llevaría a cabo una reunión masiva para grabar un himno en homenaje a la Selección Colombia.

El proyecto contaba con la participación de una nómina de lujo: Alzate, Jhon Alex Castaño, Pipe Bueno, Jhonny Rivera, Luis Alfonso y, por supuesto, Yeison Jiménez.

“Todos nos íbamos a reunir en mi casa, ya lo teníamos listo”, recordó Uribe con la voz entrecortada ante su público.

Fue en la planeación de este encuentro cuando ocurrió el último contacto entre ambos. Yeison, consciente de su apretada agenda que incluía presentaciones en Málaga y Marinilla, le expresó una preocupación logística que hoy resuena con un tono profético:

“Papi, no me da tiempo para comprar la camiseta, ayúdame a conseguir la camiseta, es talla L”.

Ese pequeño pedido, una simple prenda deportiva para lucir en el video musical, se convirtió en el último lazo entre los dos artistas.

Jiménez, quien siempre se caracterizó por su profesionalismo, quería estar listo para el rodaje, pero la falta de tiempo —la misma que mencionó en su mensaje— terminó siendo el factor definitivo que lo llevó a abordar la avioneta de matrícula N325FA con el fin de cumplir sus compromisos antes de la cita dominical.

La noticia del accidente en la vereda Romitas, en Boyacá, donde Yeison perdió la vida junto a otras cinco personas, incluyendo a su representante Jefferson Osorio y a su mánager Óscar Marín, transformó lo que sería una jornada de celebración en un funeral nacional.

Jessi Uribe, visiblemente afectado, no solo compartió la anécdota de la camiseta, sino que también le dedicó un sentido homenaje en redes sociales, asegurando que Yeison se va como un "gigante de la música" y que espera ser recibido por él "arriba".

Durante su concierto, Uribe interpretó la canción ‘Si ya me voy’, asegurando que era una de las favoritas de su amigo. La competencia que alguna vez el público percibió entre ambos fue desmentida por Jessi, quien aclaró que se trataba de una “competencia sana” y que, en el fondo, se querían mucho.

El funeral, que se llevará a cabo el martes 13 de enero en el Movistar Arena de Bogotá, será el escenario donde sus fanáticos podrán despedir al hombre que pasó de cargar aguacates en Corabastos a ser una leyenda eterna de la música popular.