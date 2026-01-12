Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: YEISON JIMÉNEZ PERDONÓ A SU PAPÁ
ACCIDENTE SEBASTIÁN AYALA
ÚLTIMAS IMÁGENES DE YEISON JIMÉNEZ
PICO Y PLACA
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Aparece video del momento en que avioneta de Yeison Jiménez cae y explota

Aparece video del momento en que avioneta de Yeison Jiménez cae y explota

Un nuevo registro audiovisual captado desde una finca vecina revela los últimos segundos de vida del ídolo de la música popular, Yeison Jiménez.

Aparece video del momento en que avioneta de Yeison Jiménez cae y explota
Aparece video del momento en que avioneta de Yeison Jiménez cae y explota
Foto: Redes de Yeison Jiménez
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 12 de ene, 2026

El pasado sábado 10 de enero de 2026, la música popular colombiana sufrió un golpe lamentable cuando la aeronave Piper Navajo PA-31, con matrícula N325FA, se precipitó a tierra en la vereda Romita, en el sector de Marengo.

Mientras el país aún procesa la pérdida del artista Yeiso Jiménez y sus cinco acompañantes, un video de seguridad difundido recientemente en redes sociales ha proporcionado una perspectiva estremecedora de lo ocurrido a las 4:10 p. m. de aquel día.

El material, publicado originalmente por el usuario @niconino09 en TikTok, fue grabado por cámaras de seguridad instaladas en una finca ubicada a tan solo 150 metros del punto exacto del impacto.

En la grabación se observa cómo la avioneta, que apenas llevaba entre tres y cinco minutos en el aire tras despegar del aeródromo Juan José Rondón en Paipa, desciende velozmente hacia un potrero.

La escena culmina con una explosión intensa que genera un destello de fuego masivo apenas dos o tres segundos después del choque inicial contra el suelo.

Te puede interesar

  1. Esto era lo que pensaba Yeison Jiménez de Amparo Grisales; lo dijo en La Kalle
    Esto era lo que pensaba Yeison Jiménez de Amparo Grisales; lo dijo en La Kalle
    Foto: Redes de Yeison Jiménez y Amparo Grisales
    Farándula

    Esto era lo que pensaba Yeison Jiménez de Amparo Grisales; lo dijo en La Kalle

  2. Revelan significado de código que apareció en tablero del avión donde murió Yeison Jiménez
    Revelan significado de código que apareció en tablero del avión donde murió Yeison Jiménez
    Foto: Redes sociales
    Farándula

    Revelan significado de código que apareció en tablero del avión donde murió Yeison Jiménez

  3. Funeral de Yeison Jiménez será en el Movistar Arena de Bogotá
    Funeral de Yeison Jiménez será en el Movistar Arena de Bogotá
    Foto: Instagram de Yeison Jiménez
    Farándula

    Detalles de funeral de Yeison Jiménez: será en Bogotá y habrá ingreso al público

El testimonio del encargado de la finca donde se captó el video añade detalles técnicos cruciales a la investigación. Según este testigo presencial, quien observó la aeronave sobrevolar el predio a muy baja altura, el motor de la Piper Navajo presentó fallas evidentes antes del desplome.

“Se le apagó el motor por este lado, luego volvió a encender, más adelante se le volvió a apagar y ya después cayó”, relató el hombre, confirmando que la aeronave perdió potencia de manera intermitente en sus últimos instantes de vuelo.

Publicidad

Esta versión coincide con las hipótesis preliminares del Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil, que señalan que el avión no logró ganar la altitud necesaria tras el decolaje.

Las autoridades han precisado que la aeronave volaba a unos 50 metros del suelo cuando ocurrió el primer impacto. Tras chocar inicialmente, la avioneta habría rebotado y, en un segundo contacto con el terreno, sufrió la fractura de la cola, lo que desencadenó dos explosiones consecutivas alimentadas por los residuos de combustible.

Publicidad

Además de la falla de motor reportada por los testigos, los expertos analizan el fenómeno conocido como “stall” o pérdida de sustentación.

Esta situación ocurre cuando el ala pierde la fuerza necesaria para mantener el avión en el aire debido a un ángulo de ataque excesivo, algo que pudo verse agravado por el peso de los ocupantes y la densidad del aire a los 2,500 metros de altura sobre el nivel del mar que caracterizan a la zona de Paipa

Te puede interesar

  1. El curioso último mensaje de Yeison Jiménez en concierto; dicen que se estaba despidiendo
    El curioso último mensaje de Yeison Jiménez en concierto; dicen que se estaba despidiendo
    Foto: Redes de Yeison jiménez
    Farándula

    El curioso último mensaje de Yeison Jiménez en concierto; dicen que se estaba despidiendo

  2. Premonitorias palabras de Yeison Jiménez: “A los 35 años me retiro a cantarle a Dios”
    Premonitorias palabras de Yeison Jiménez: “A los 35 años me retiro a cantarle a Dios”
    Foto: Redes de Yeison Jiménez
    Farándula

    Premonitorias palabras de Yeison Jiménez: “A los 35 años me retiro a cantarle a Dios”

  3. Medicina Legal toma drástica decisión sobre cuerpo de Yeison Jiménez
    Medicina Legal toma drástica decisión sobre cuerpo de Yeison Jiménez
    Foto: Redes sociales
    Farándula

    Medicina Legal toma drástica decisión sobre cuerpo de Yeison Jiménez

El video no solo sirve como una pieza técnica para la investigación liderada por el coronel Álvaro Bello, sino que representa el final abrupto de un equipo de trabajo unido.

Junto a Yeison Jiménez, fallecieron su mánager personal, Óscar Marín; su representante, Jefferson Osorio; el productor visual, Juan Manuel Rodríguez; el fotógrafo, Weisman Mora, y el piloto, capitán Hernando Torres.

Mientras el material audiovisual circula como evidencia, la familia del artista y sus seguidores se preparan para las honras fúnebres en el Movistar Arena de Bogotá, donde se le rendirá un último tributo antes de su sepultura en el cementerio Jardines del Recuerdo.

Mira también: La historia detrás de las canciones de Yeison Jiménez: así se inspiraba

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Yeison Jiménez

Farándula

Accidentes aéreos

Video

Muertes de famosos