Aparece video del momento en que avioneta de Yeison Jiménez cae y explota

El pasado sábado 10 de enero de 2026, la música popular colombiana sufrió un golpe lamentable cuando la aeronave Piper Navajo PA-31, con matrícula N325FA, se precipitó a tierra en la vereda Romita, en el sector de Marengo.

Mientras el país aún procesa la pérdida del artista Yeiso Jiménez y sus cinco acompañantes, un video de seguridad difundido recientemente en redes sociales ha proporcionado una perspectiva estremecedora de lo ocurrido a las 4:10 p. m. de aquel día.

El material, publicado originalmente por el usuario @niconino09 en TikTok, fue grabado por cámaras de seguridad instaladas en una finca ubicada a tan solo 150 metros del punto exacto del impacto.



En la grabación se observa cómo la avioneta, que apenas llevaba entre tres y cinco minutos en el aire tras despegar del aeródromo Juan José Rondón en Paipa, desciende velozmente hacia un potrero.



La escena culmina con una explosión intensa que genera un destello de fuego masivo apenas dos o tres segundos después del choque inicial contra el suelo.

El testimonio del encargado de la finca donde se captó el video añade detalles técnicos cruciales a la investigación. Según este testigo presencial, quien observó la aeronave sobrevolar el predio a muy baja altura, el motor de la Piper Navajo presentó fallas evidentes antes del desplome.

“Se le apagó el motor por este lado, luego volvió a encender, más adelante se le volvió a apagar y ya después cayó”, relató el hombre, confirmando que la aeronave perdió potencia de manera intermitente en sus últimos instantes de vuelo.

Esta versión coincide con las hipótesis preliminares del Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil, que señalan que el avión no logró ganar la altitud necesaria tras el decolaje.

Las autoridades han precisado que la aeronave volaba a unos 50 metros del suelo cuando ocurrió el primer impacto. Tras chocar inicialmente, la avioneta habría rebotado y, en un segundo contacto con el terreno, sufrió la fractura de la cola, lo que desencadenó dos explosiones consecutivas alimentadas por los residuos de combustible.

Además de la falla de motor reportada por los testigos, los expertos analizan el fenómeno conocido como “stall” o pérdida de sustentación.

Esta situación ocurre cuando el ala pierde la fuerza necesaria para mantener el avión en el aire debido a un ángulo de ataque excesivo, algo que pudo verse agravado por el peso de los ocupantes y la densidad del aire a los 2,500 metros de altura sobre el nivel del mar que caracterizan a la zona de Paipa

El video no solo sirve como una pieza técnica para la investigación liderada por el coronel Álvaro Bello, sino que representa el final abrupto de un equipo de trabajo unido.

Junto a Yeison Jiménez, fallecieron su mánager personal, Óscar Marín; su representante, Jefferson Osorio; el productor visual, Juan Manuel Rodríguez; el fotógrafo, Weisman Mora, y el piloto, capitán Hernando Torres.

Mientras el material audiovisual circula como evidencia, la familia del artista y sus seguidores se preparan para las honras fúnebres en el Movistar Arena de Bogotá, donde se le rendirá un último tributo antes de su sepultura en el cementerio Jardines del Recuerdo.

