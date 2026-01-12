Revelan significado de código que apareció en tablero del avión donde murió Yeison Jiménez

La tarde del sábado 10 de enero de 2026, el cielo de Boyacá fue testigo de una del fallecimiento del reconocido cantante Yeison Jiménez. La aeronave con matrícula N325FA, en la que se desplazaba 'El Aventurero' hacia Medellín, se precipitó a tierra poco después de despegar del aeropuerto Juan José Rondón, incendiándose por completo en un potrero cercano.

Sin embargo, mientras el país llora la partida del "Aventurero", un detalle técnico captado en un video previo al vuelo ha encendido el debate sobre si el siniestro pudo haberse evitado



¿Qué significa BAD PRB en los aviones?

La alerta fue registrada involuntariamente en una historia de Instagram por Weisman Mora, el fotógrafo oficial del artista, quien también falleció en el siniestro.

En las imágenes, grabadas mientras el piloto, capitán Hernando Torres, se preparaba para la maniobra de despegue, se observa claramente en el tablero digital el mensaje “BAD PRB”, una abreviatura técnica que significa "Bad Probe" (Sonda Defectuosa).



Según expertos e ingenieros aeronáuticos consultados por diversos medios, esta señal no es una advertencia menor. Este es un código que indica una falla en la sonda encargada de medir la Temperatura Interna de la Turbina (ITT por sus siglas en inglés).

Estos motores operan bajo límites térmicos extremadamente rigurosos; por lo tanto, no contar con una medición confiable de la temperatura interna puede derivar en daños estructurales graves o fallas catastróficas del motor en cuestión de segundos.

El riesgo se multiplica debido a la función crítica que cumplen estos sensores. La computadora del avión utiliza los datos de temperatura para calcular la densidad de altitud y la velocidad necesaria para que la aeronave logre la sustentación adecuada y pueda elevarse.

BAD PROB TIT

Falla del sensor. El avión no está midiendo correctamente la temperatura crítica del motor. Jamás debió intentar despegar con esa falla.



Yo no soy piloto... ni sé mucho de aviación, pero la IA dice que con ese aviso de BAD PRB no se puede efectuar un despegue.



Una de las líneas de investigación más fuertes, respaldada por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, señala que la avioneta no logró ganar la altura necesaria tras el carreteo.

En lugar de elevarse, la aeronave siguió de frente a baja altura —unos 50 metros sobre el suelo—, golpeó el terreno, rebotó y sufrió la fractura de su cola antes de explotar.

Expertos sugieren que esto pudo ser causado por un fenómeno llamado "stall" o pérdida de sustentación. Este ocurre cuando el ángulo del ala es demasiado alto respecto al flujo de aire, provocando que el avión pierda la fuerza que lo mantiene en vuelo.

A este factor se suma la altitud de Paipa, ubicada a unos 2,500 metros sobre el nivel del mar.

En estas condiciones, el aire es menos denso y los motores necesitan un rendimiento óptimo para generar potencia suficiente; si el motor presentaba una falla de aire o temperatura no detectada por la sonda defectuosa, el avión simplemente no tendría la fuerza para ascender con el peso de los seis ocupantes.

