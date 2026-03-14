¡Luto en la música! Fallece reconocido guitarrista de icónica banda de rock a sus 64 años

Este 14 de marzo de 2026 se confirmó el fallecimiento de Phil Campbell, el histórico guitarrista que durante más de tres décadas definió el sonido de Motörhead junto al icónico Lemmy Kilmister. El músico galés murió a los 64 años tras enfrentar complicaciones de salud que lo mantuvieron hospitalizado en tiempos recientes.

La noticia fue confirmada por su familia y su actual banda a través de un emotivo comunicado en redes sociales. Según el informe, Campbell falleció "en paz" tras una "larga y valiente lucha en cuidados intensivos" luego de haberse sometido a una compleja operación mayor.

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Aunque no se revelaron detalles específicos sobre la enfermedad, la preocupación por su salud ya había crecido en febrero de este año, cuando su agrupación, Phil Campbell and the Bastard Sons, se vio obligada a cancelar una gira por Europa y Australia siguiendo estrictas recomendaciones médicas.



“Es con gran tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro querido padre, Philip Anthony Campbell, quien falleció tranquilo anoche”, señalaron en el comunicado, donde confirmaron su fallecimiento.

¿Quién fue Phil Campbell?

Phil Campbell nació en Pontypridd, Gales, en 1961, y fue en este lugar donde comenzó a tocar la guitarra a los 10 años, inspirado por leyendas como Jimi Hendrix. Tras su paso por la banda Persian Risk, su carrera dio un giro definitivo en 1984, cuando se unió a Motörhead para sustituir a Brian Robertson.

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Tanto es así su pasión que no solo fue un miembro más; se convirtió en la mano derecha de Lemmy, participando en un total de 16 álbumes de estudio. Tras la salida de Michael “Würzel” Burston en 1995, Phil asumió el rol de único guitarrista del grupo, posición que mantuvo hasta la disolución de la banda en 2015 tras la muerte de Kilmister.

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Se conoció que durante su permanencia, el grupo vendió más de 41 millones de discos y ganó un Grammy en 2005 por su versión de “Whiplash”. Tras el final de Motörhead, Campbell no abandonó los escenarios. Formó Phil Campbell and the Bastard Sons junto a sus hijos Todd, Dane y Tyla, proyecto con el que lanzó álbumes destacados como Old Lions Still Roar (2019) y Kings Of The Abyss (2023).

Su influencia también trascendió a la gran pantalla, esto debido a las canciones en Motörhead en las que este dejó su huella, como la emblemática “Ace of Spades”, han sido utilizadas en varias películas como Phenomena y Hellraiser III, hasta cintas de acción como Shoot 'Em Up (2007).

Más allá de su imagen en los escenarios, su familia lo recordó como un esposo devoto, un padre maravilloso y un abuelo cariñoso, a quien sus nietos llamaban tiernamente "Bampi". Figuras del género, como la cantante Doro Pesch, han expresado su pesar, destacando no solo su talento, sino su gran calidad humana.