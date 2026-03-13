La complicada situación que vivió Iván Zuleta en el velorio de su sobrina

El mundo del vallenato vivió momentos de angustia tras reportarse un delicado incidente de salud que afectó a Iván Zuleta. El artista, recientemente galardonado como Rey Vallenato 2025, sufrió una pérdida del conocimiento durante las honras fúnebres de su sobrina, Daniela Isabel Zuleta Gnecco, en el municipio de La Paz, Cesar.

Una vez finalizadas las exequias de la joven de 15 años. Según relató Juan Rincón Vanegas, jefe de prensa de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata a El Tiempo , Zuleta comenzó a presentar una sudoración fría y mareos intensos, que culminaron en un desmayo momentáneo.

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Situación que provocó una reacción inmediata de sus familiares y amigos, quienes lo trasladaron a una vivienda cercana al camposanto para recibir primeros auxilios. Allí, un profesional de la salud logró estabilizar, confirmando que sus signos vitales se encontraban en rangos normales.



Fuentes cercanas a la dinastía Zuleta explicaron que el episodio fue el resultado de lo que denominaron una "tormenta perfecta" de factores adversos. En primer lugar, el impacto emocional devastador por la inesperada muerte de su sobrina, a quien se vio visiblemente afectado durante toda la velación.

A esto se sumó el agotamiento físico tras días de duelo y la exposición prolongada a las altas temperaturas que azotan actualmente al departamento del Cesar.

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¿Cómo perdió la vida la sobrina de Iván Zuleta?

El pasado 9 de marzo, se confirmó el fallecimiento de Daniela Isabel Zuleta, una estudiante del colegio Gimnasio del Norte en Valledupar. La menor fue hallada inconsciente en su habitación y, aunque fue trasladada de urgencia a la Clínica Erasmo, llegó sin signos vitales y según sus cercanos con mucho vomito encima.

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Si bien Medicina Legal aún debe entregar un informe definitivo, la hipótesis preliminar sugiere que la causa del deceso pudo ser un episodio de broncoaspiración.

Por otro lado, se conoció que Iván Zuleta permanece en su casa bajo reposo estricto y vigilancia médica. Su entorno ha enviado un mensaje de tranquilidad a los fanáticos del folclor, asegurando que se encuentra estable, fuera de peligro y acompañado por su familia, incluyendo a su hermano Fabián Zuleta.

Se espera que el artista tenga una recuperación progresiva en los próximos días mientras continúa afrontando este difícil duelo familiar.

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