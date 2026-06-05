Antonella Petro le envía mensaje a James Rodríguez tras la polémica: "Eres mi ídolo"

La polémica que rodeó a James Rodríguez durante el acto de despedida de la selección Colombia rumbo al Mundial de 2026 sigue generando reacciones.

Esta vez fue Antonella Petro quien decidió hablar públicamente sobre el tema y enviar un mensaje directo al capitán de la Tricolor, luego de que un video del encuentro entre ambos se volviera tendencia en redes sociales.

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La hija del presidente Gustavo Petro publicó una grabación en la que quiso aclarar varios aspectos relacionados con el momento que dio de qué hablar.

Desde el inicio dejó claro que su intención era dirigirse directamente al futbolista y explicar la admiración que siente por él desde hace años.

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“Este video es para James Rodríguez”, expresó al comienzo de su mensaje.

Antonella Petro recordó cómo nació su admiración por James Rodríguez

Durante la grabación, Antonella compartió varios recuerdos personales relacionados con el volante colombiano. Explicó que desde pequeña ha sido apasionada por el fútbol y que James fue una de las figuras que más influyó en su interés por este deporte.

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La joven contó que es jugadora de fútbol, seguidora de Millonarios y aficionada del Barcelona.

También recordó uno de los momentos más importantes para ella como hincha de la selección Colombia: el histórico gol de volea que James Rodríguez marcó frente a Uruguay durante el Mundial de Brasil 2014.

Según relató, aquella anotación quedó grabada en su memoria porque fue el primer gol que celebró con verdadera emoción.

“Nunca lo olvidaré”, afirmó al referirse a esa jugada que todavía es recordada por millones de colombianos.

El incómodo momento entre Antonella Petro y James Rodríguez /Foto: redes sociales

La reacción de Antonella al encontrarse con James

Uno de los temas más comentados durante los últimos días fue precisamente el encuentro entre Antonella Petro y James Rodríguez durante el acto protocolario de despedida de la selección.

En el video, la joven explicó cómo vivió ese instante y qué sintió cuando vio acercarse al futbolista.

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Según contó, la emoción fue inmediata debido a que estaba frente al jugador que considera su principal referente deportivo.

“Los ojos se me iluminaron. Eres mi ídolo, mi referente, por ti empecé a jugar fútbol”, expresó durante el mensaje.

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También aseguró que, aunque intentó mantener la tranquilidad durante la ceremonia, por dentro experimentó una gran emoción al recibir el saludo del capitán colombiano.

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El llamado de Antonella Petro para apoyar a la selección Colombia

Más allá de responder a la controversia, Antonella aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje enfocado en el respaldo a la selección Colombia.

La joven destacó la importancia de acompañar al equipo nacional durante el camino hacia el Mundial de 2026 y pidió dejar de lado las divisiones para concentrarse en apoyar a los jugadores.

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Durante su intervención mencionó a varias de las figuras más representativas de la Tricolor, entre ellas James Rodríguez, Luis Díaz, Juan Fernando Quintero, Álvaro Montero, David Ospina y Camilo Vargas.

También hizo referencia al trabajo del entrenador Néstor Lorenzo y al esfuerzo que realiza todo el grupo para representar al país en los escenarios internacionales.