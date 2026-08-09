¿Predicción cumplida o advertencia? La oscura carta de Mhoni Vidente para De la Espriella

La posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, realizada el pasado 7 de agosto, no solo puso la atención sobre los primeros movimientos del nuevo Gobierno.

El panorama político también despertó interés en las predicciones de Mhoni Vidente, quien volvió a referirse al futuro de Colombia y al camino que tendría el mandatario durante su periodo presidencial.

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La reconocida astróloga y vidente ha hablado de un “nuevo comienzo” para Colombia, acompañado, según sus interpretaciones, de cambios importantes en la economía, la seguridad y la estructura política del país.

Sus predicciones volvieron a tomar fuerza en redes sociales después de que se concretara el cambio de Gobierno y se cumpliera la ceremonia de posesión presidencial.

¿Qué predijo Mhoni Vidente para Abelardo de la Espriella?

Uno de los puntos que más llamó la atención está relacionado con la jornada del 7 de agosto. Mhoni Vidente había anticipado que la transición presidencial se desarrollaría de manera tranquila y que no ocurrirían hechos que alteraran el cambio de mando.

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La astróloga cubana sostuvo que Gustavo Petro entregaría el poder de manera pacífica al nuevo mandatario, descartando los escenarios de tensión que se habían planteado alrededor de la posesión.

Con la ceremonia ya realizada, sus seguidores volvieron a poner sobre la mesa aquellas declaraciones para compararlas con lo ocurrido durante la jornada.

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En sus interpretaciones también aparece una lectura relacionada con el futuro inmediato del país y con los primeros años del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

La famosa astróloga Mhoni Vidente lanzó una impactante predicción enfocada en el panorama político y el futuro del abogado Abelardo de la Espriella. Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

Mhoni Vidente habló sobre el dólar y la economía de Colombia

El panorama económico ocupa otro de los capítulos destacados en las predicciones de Mhoni Vidente.

De acuerdo con la lectura que realizó, Colombia podría entrar en una etapa de mayor estabilidad económica durante el nuevo Gobierno.

La astróloga relacionó este escenario con las cartas de El Emperador y La Estrella, a las que atribuyó señales favorables para el país.

Dentro de esta interpretación también mencionó el comportamiento de la bolsa de valores y del dólar, sobre los cuales pronosticó una etapa de mayor equilibrio.

Según su lectura, este escenario podría favorecer la llegada de inversiones internacionales y nuevos proyectos de infraestructura durante los próximos años.

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Estas afirmaciones corresponden a las predicciones y lecturas esotéricas de Mhoni Vidente y no constituyen proyecciones económicas oficiales.

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La carta de El Emperador que llamó la atención

Entre los elementos que más interés han generado está la presencia de El Emperador en la lectura relacionada con Abelardo de la Espriella.

Esta carta suele asociarse, dentro del tarot, con autoridad, poder, liderazgo y estructuras de gobierno. En el caso de Colombia, Mhoni Vidente la relacionó con el nuevo mandatario y con los cambios que podrían producirse durante su administración.

La interpretación también plantea un escenario de decisiones fuertes y transformaciones dentro del Estado.

Junto a La Estrella, la lectura apunta, según la vidente, a una etapa que podría estar marcada por expectativas de estabilidad y recuperación para Colombia.

Las predicciones han despertado comentarios entre los seguidores de Mhoni Vidente, especialmente después de que se concretara la posesión presidencial del 7 de agosto.