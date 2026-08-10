Tatán Mejía mostró cómo quedó su vivienda tras el terremoto: “Nos partió la casa a la mitad”

Tatán Mejía mostró en sus redes sociales los fuertes daños que sufrió su vivienda campestre tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto.

El deportista y presentador compartió varios videos en los que dejó ver parte de la afectación que sufrió la estructura de su casa después del movimiento registrado a las 7:34 de la mañana, cuyo epicentro fue ubicado en San José del Palmar, Chocó.

Las imágenes publicadas por Tatán rápidamente llamaron la atención de sus seguidores, pues permitieron observar de primera mano la fuerza con la que se sintió el terremoto en su vivienda.



Una de las frases que más impactó de su relato fue precisamente la manera en la que describió lo ocurrido con la estructura.



“Nos partió la casa a la mitad”, expresó Tatán Mejía mientras mostraba los daños ocasionados por el movimiento.

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Así quedó la casa de Tatán Mejía después del temblor

En los videos compartidos por el presentador se pueden observar diferentes daños en su vivienda campestre. El movimiento fue tan fuerte que incluso el agua de la piscina comenzó a salir debido a la intensidad del temblor.

La escena permitió dimensionar cómo se vivió el terremoto dentro de la propiedad. Tatán mostró parte de la estructura afectada y explicó a sus seguidores lo ocurrido durante el movimiento.

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La situación generó numerosas reacciones en redes sociales, especialmente porque el deportista decidió mostrar lo que había sucedido poco después del terremoto y compartir información relacionada con las personas que estaban buscando ayuda.

A pesar de los daños visibles en la vivienda, Tatán y su familia se encuentran bien. Su esposa, Maleja Restrepo, también apareció para entregar un mensaje de tranquilidad a las personas que estaban pendientes de ellos después del fuerte movimiento.

La pareja explicó que, afortunadamente, la situación para ellos dejó daños materiales y que todos los integrantes de su familia estaban bien.

Más allá de mostrar lo que ocurrió en su propia casa, Tatán utilizó sus redes sociales para intentar ayudar a otras personas afectadas por el terremoto.

El presentador puso sus cuentas a disposición para compartir publicaciones de ciudadanos que estuvieran buscando a familiares o que necesitaran algún tipo de ayuda urgente.

De esta manera, sus historias no solo sirvieron para mostrar la situación que estaba viviendo su familia, sino también para amplificar algunos de los mensajes que comenzaron a circular después del fuerte movimiento.

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Tatán señaló que era momento de unirse y buscar la manera de salir adelante frente a la situación que estaba viviendo el país.

El gesto generó comentarios entre sus seguidores, quienes también permanecieron atentos a las actualizaciones relacionadas con el terremoto y sus consecuencias.

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Maleja Restrepo también habló después del terremoto

Maleja Restrepo, esposa de Tatán Mejía, también se pronunció después del movimiento sísmico y entregó tranquilidad a su comunidad.

La presentadora confirmó que su familia estaba bien y que, en su caso, las consecuencias estuvieron relacionadas con los daños materiales que sufrió la vivienda.

La reacción de ambos permitió conocer cómo vivieron el terremoto desde una casa campestre y de un solo nivel, especialmente por la fuerza que alcanzó el movimiento.

Tatán y Maleja también hicieron énfasis en la importancia de estar preparados frente a este tipo de situaciones.