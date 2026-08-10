¿Por qué te sientes mareado después de un temblor? Esto dicen los expertos

Después de un temblor, es frecuente que algunas personas experimenten una sensación de inestabilidad, como si el suelo continuara moviéndose o el cuerpo siguiera balanceándose.

Esta percepción puede durar desde unos minutos hasta más tiempo y puede estar relacionada con la forma en que el organismo procesa los estímulos del movimiento y el estrés generado por el evento.

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La causa principal de esta sensación puede estar relacionada con el sistema vestibular, ubicado en el oído interno y encargado de contribuir al equilibrio y la orientación espacial. En condiciones normales, este sistema trabaja junto con la visión y otras señales del cuerpo para que el cerebro determine la posición y el movimiento.



Durante un sismo, el desplazamiento inesperado del suelo genera estímulos inusuales que deben ser procesados por el cerebro. Esto puede producir una discrepancia entre las señales que recibe de los diferentes sistemas involucrados en el equilibrio.

Por ejemplo, mientras los ojos pueden observar un entorno que ya se encuentra quieto, el sistema vestibular puede continuar procesando sensaciones relacionadas con el movimiento experimentado durante el temblor, mencionan los expertos. Esta diferencia puede generar la sensación de que el cuerpo o el entorno todavía se están moviendo.

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Según la doctora Katherine Pérez León, especialista en terapias alternativas, citada por El Tiempo, el oído participa en la percepción de los cambios que ocurren durante un sismo y, posteriormente, el cerebro debe integrar nuevamente las diferentes señales para recuperar una percepción estable.

¿Qué otras consecuencias puede dejar un temblor?

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El estado emocional también puede influir en la intensidad con la que se perciben algunas molestias después de un sismo. Un evento de estas características puede generar estrés y ansiedad, respuestas que activan el sistema nervioso y pueden acompañarse de síntomas como mareo, palpitaciones, sudoración o respiración acelerada.

Las personas que permanecen bajo altos niveles de tensión pueden percibir con mayor intensidad la sensación de inestabilidad.

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También puede presentarse una sensación conocida como movimiento fantasma o balanceo persistente. En estos casos, aunque el suelo ya haya dejado de moverse, algunas personas pueden continuar percibiendo una sensación de balanceo debido a la forma en que el cerebro procesa y recuerda los estímulos del movimiento.

¿Cómo aliviar estas molestias después de un temblor?

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Algunas medidas sencillas pueden ayudar a manejar la sensación de inestabilidad:

Controlar la respiración: realizar respiraciones lentas y tranquilas puede ayudar a disminuir la sensación de ansiedad y tensión después del evento.

realizar respiraciones lentas y tranquilas puede ayudar a disminuir la sensación de ansiedad y tensión después del evento. Reducir los estímulos: fijar la mirada en un punto estable y descansar de las pantallas si estas aumentan el malestar puede resultar útil. También conviene evitar estímulos que empeoren las náuseas o el mareo.

fijar la mirada en un punto estable y descansar de las pantallas si estas aumentan el malestar puede resultar útil. También conviene evitar estímulos que empeoren las náuseas o el mareo. Descansar e hidratarse: permanecer sentado o recostado en un lugar seguro puede ayudar mientras desaparece la sensación de inestabilidad. Mantener una adecuada hidratación también es importante.



La duración de estas molestias puede variar de una persona a otra. En algunos casos desaparecen poco después del sismo, mientras que en otros pueden persistir durante más tiempo, especialmente si se presentan nuevas réplicas o permanece un estado elevado de tensión.

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Si el mareo es intenso, persiste o aparece acompañado de otros síntomas que generan preocupación, es recomendable consultar a un profesional de la salud para determinar su causa.