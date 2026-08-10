VIDEO: Catedral de Manizales se desploma con el terremoto 7.4 en Colombia

Este 10 de agosto de 2026, un fuerte terremoto sacudió gran parte del territorio nacional, dejando a su paso escenas de preocupación y daños materiales considerables.

Aunque el reporte de Servicio Geológico Colombiano indica una magnitud de 7.4, la sacudida se sintió con una fuerza devastadora en el departamento de Caldas, donde los ciudadanos reportan desastres en varios puntos de la región.

La noticia, que se encuentra actualmente en desarrollo, ha puesto los ojos del país sobre Manizales.



Según los primeros informes, esta ciudad ha sido una de las más golpeadas por la liberación de energía sísmica, registrando daños severos en edificaciones icónicas que forman parte del patrimonio histórico y religioso de los colombianos.



Las imágenes que circulan muestran la magnitud de lo ocurrido, confirmando que la fuerza de la naturaleza no dio tregua durante los segundos que duró el movimiento.

¿Qué daños sufrió la Catedral de Manizales en el terremoto de hoy?

Uno de los hechos más lamentables de esta jornada es el desastre ocurrido en la Catedral Basílica Metropolitana de Manizales.

#SISMO. Tras el fuerte temblor de magnitud 6.6 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, sacudió a varias regiones de Colombia, dejando a Manizales como una de las ciudades más afectadas, donde la cúpula de la Catedral Basílica Metropolitana colapsó tras el movimiento telúrico pic.twitter.com/5XDOW76y55 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 10, 2026

Tras el fuerte movimiento telúrico, se confirmó que la cúpula de la catedral colapsó, un evento que ha dejado en shock a los habitantes de la ciudad.

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Las estructuras de este templo, conocido por su imponente arquitectura, no resistieron la violencia del sismo, lo que resultó en un colapso parcial de su parte superior.

Además del desplome de la cúpula, las evidencias visuales muestran afectaciones en la fachada de la catedral. En registros fotográficos del lugar se observa una notoria grieta vertical que recorre parte de la estructura de piedra, situada justo debajo de la zona del reloj.

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Este tipo de daños estructurales son una señal clara de la intensidad con la que las ondas sísmicas impactaron la capital caldense, dejando a la edificación en una situación de vulnerabilidad que deberá ser evaluada por expertos en ingeniería y restauración.

¿Dónde fue el epicentro del temblor que afectó a Manizales?

Si te preguntas por qué el impacto fue tan fuerte en esta zona, los datos técnicos ofrecen una explicación. Aunque inicialmente se habló de una magnitud general, reportes específicos señalan que el sismo tuvo una magnitud de 7.4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

La cercanía geográfica y la forma en que se propagan las ondas sísmicas sobre el mapa satelital del territorio nacional permitieron que el impacto se sintiera con especial rigor en ciudades como Manizales.

Las autoridades y los servicios de emergencia se encuentran en este momento realizando un barrido para determinar si hay más estructuras en riesgo tras los desastres dejados en varias partes de Colombia.

Es fundamental que te mantengas informado a través de fuentes oficiales y evites transitar por zonas donde existan escombros o fachadas debilitadas.

Puedes seguir la señal visual de radio en vivo o unirte a los canales de WhatsApp y Google Noticias para recibir actualizaciones en tiempo real sobre la evolución de esta emergencia nacional.

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La situación sigue bajo monitoreo constante mientras se evalúa el balance total de los daños en la infraestructura del país.