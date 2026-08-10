VIDEO: Aeropuerto de Pereira sufrió importantes daños tras fuerte temblor; hay zonas afectadas

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió a Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026, provocando afectaciones en diferentes zonas del país, especialmente en el Eje Cafetero y el occidente.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que el movimiento telúrico tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y se registró a una profundidad de 82 kilómetros.

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Afectaciones en el Aeropuerto Internacional Matecaña

Uno de los puntos con mayores daños reportados es el Aeropuerto Internacional Matecaña, que presta servicio a la ciudad de Pereira. Diversas imágenes y videos compartidos en redes sociales evidencian el desprendimiento de partes del techo y daños en diferentes sectores de la terminal.

Las autoridades locales y los organismos de socorro se encuentran en el lugar realizando inspecciones técnicas para determinar el alcance de las afectaciones y establecer si existen riesgos para la infraestructura.

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De acuerdo con los reportes preliminares, el sismo habría comprometido algunas áreas operativas del aeropuerto. Además, se conocieron versiones sobre dos personas que podrían haber fallecido, según mencionó el alcalde de esta ciudad.

Ciudadanos y viajeros que se encontraban en la terminal durante el movimiento telúrico registraron imágenes de la emergencia, en las que se observa el impacto del sismo en las instalaciones.

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Así quedó el aeropuerto de Pereira. #Temblor pic.twitter.com/l2jfPVr9h9 — Susana De León (@Susanadeleonc) August 10, 2026

Aeronáutica Civil suspende operaciones en seis aeropuertos

Ante la magnitud del terremoto y las réplicas registradas, la Aeronáutica Civil informó la suspensión temporal de las operaciones aéreas en seis terminales del país mientras se realizan las respectivas inspecciones de seguridad.

Los aeropuertos que permanecen cerrados mientras se evalúan posibles daños en su infraestructura son:

Pereira (Matecaña)

Manizales (La Nubia)

Quibdó (El Caraño)

Armenia (El Edén)

Cartago (Santa Ana)

Buenaventura (Gerardo Tobar López)

La autoridad aeronáutica señaló que las operaciones se reanudarán una vez finalicen las evaluaciones técnicas y se determine que las condiciones de seguridad son adecuadas para pasajeros y aeronaves.

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Asimismo, la Aerocivil recomendó a los viajeros mantenerse informados a través de sus canales oficiales y consultar directamente con las aerolíneas el estado de sus vuelos.

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Impacto del terremoto en varias regiones

El terremoto de este 10 de agosto fue percibido con intensidad en departamentos como Valle del Cauca, Antioquia, Risaralda, Quindío y Caldas, además de Bogotá.

En Cali, los reportes preliminares de las autoridades indican que varias edificaciones habrían sufrido daños de consideración. En el departamento del Chocó, donde se ubicó el epicentro del sismo, también se han reportado personas heridas y afectaciones materiales.

Los organismos de emergencia y gestión del riesgo continúan desplegados en las zonas afectadas para evaluar los daños y consolidar el balance de personas afectadas y posibles víctimas.