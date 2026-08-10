Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
¿MAREOS DESPUÉS DE UN TEMBLOR?
CHOCÓ TRAS EL TEMBLOR
FALLECIDOS TRAS EL TEMBLOR

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / VIDEO: Aeropuerto de Pereira sufrió importantes daños tras fuerte temblor; hay zonas afectadas

VIDEO: Aeropuerto de Pereira sufrió importantes daños tras fuerte temblor; hay zonas afectadas

El fuerte temblor de este 10 de agosto dejó afectaciones en varios sectores del país y graves daños en el aeropuerto de Pereira.

Imagen dividida en dos que muestra techos falsos colapsados, escombros y paneles caídos dentro de las salas de espera de la terminal del Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira
El Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira sufrió afectaciones en la estructura del techo falso y salas de espera
Foto: pantallazos tomados de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 10 de ago, 2026

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió a Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026, provocando afectaciones en diferentes zonas del país, especialmente en el Eje Cafetero y el occidente.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que el movimiento telúrico tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y se registró a una profundidad de 82 kilómetros.

Últimas noticias

Organismos de socorro avanzan en la remoción de escombros y la búsqueda de personas atrapadas tras el fuerte terremoto de 7.4 en Colombia.
Nación

Tragedia en Colombia por terremoto: edificios desplomados, acopio y guía de ayuda urgente

Un sacerdote con sotana roja sujetándose firmemente a la columna de una iglesia durante una misa
Nación

VIDEO: Sacerdote se aferró a una viga durante el temblor en iglesia de Manizales

Puedes leer: VIDEO: Así quedó Cali tras terremoto de 7.4 en Colombia; hay afectación estructural

Afectaciones en el Aeropuerto Internacional Matecaña

Uno de los puntos con mayores daños reportados es el Aeropuerto Internacional Matecaña, que presta servicio a la ciudad de Pereira. Diversas imágenes y videos compartidos en redes sociales evidencian el desprendimiento de partes del techo y daños en diferentes sectores de la terminal.

Las autoridades locales y los organismos de socorro se encuentran en el lugar realizando inspecciones técnicas para determinar el alcance de las afectaciones y establecer si existen riesgos para la infraestructura.

Te puede interesar

Temblor en Colombia
Nación

Segundo temblor en Colombia alcanza la magnitud 4.8; Servicio Geológico se pronuncia

Terremoto en Chocó hoy 10 de agosto: Reportan sismo de magnitud 7.4 y graves daños
Nación

Así quedó Chocó tras terremoto de magnitud 7.4 hoy 10 de agosto; fue el epicentro

Publicidad

De acuerdo con los reportes preliminares, el sismo habría comprometido algunas áreas operativas del aeropuerto. Además, se conocieron versiones sobre dos personas que podrían haber fallecido, según mencionó el alcalde de esta ciudad.

Ciudadanos y viajeros que se encontraban en la terminal durante el movimiento telúrico registraron imágenes de la emergencia, en las que se observa el impacto del sismo en las instalaciones.

Publicidad

Aeronáutica Civil suspende operaciones en seis aeropuertos

Ante la magnitud del terremoto y las réplicas registradas, la Aeronáutica Civil informó la suspensión temporal de las operaciones aéreas en seis terminales del país mientras se realizan las respectivas inspecciones de seguridad.

Los aeropuertos que permanecen cerrados mientras se evalúan posibles daños en su infraestructura son:

  • Pereira (Matecaña)
  • Manizales (La Nubia)
  • Quibdó (El Caraño)
  • Armenia (El Edén)
  • Cartago (Santa Ana)
  • Buenaventura (Gerardo Tobar López)

La autoridad aeronáutica señaló que las operaciones se reanudarán una vez finalicen las evaluaciones técnicas y se determine que las condiciones de seguridad son adecuadas para pasajeros y aeronaves.

Publicidad

Asimismo, la Aerocivil recomendó a los viajeros mantenerse informados a través de sus canales oficiales y consultar directamente con las aerolíneas el estado de sus vuelos.

Puedes leer: VIDEO: Así se vivió el terremoto desde la cabina de La Kalle; Alejo entró en pánico

Publicidad

Impacto del terremoto en varias regiones

El terremoto de este 10 de agosto fue percibido con intensidad en departamentos como Valle del Cauca, Antioquia, Risaralda, Quindío y Caldas, además de Bogotá.

Te puede interesar

Terremoto en Colombia hoy 10 de agosto: Reportan desastres y daños estructurales tras sismo
Nación

VIDEOS de terremoto en Colombia: Así se desplomaron y averiaron estructuras en ciudades

VIDEO: Catedral de Manizales se desploma con el terremoto 7.4 en Colombia
Nación

VIDEO: Catedral de Manizales se desploma con el terremoto 7.4 en Colombia

En Cali, los reportes preliminares de las autoridades indican que varias edificaciones habrían sufrido daños de consideración. En el departamento del Chocó, donde se ubicó el epicentro del sismo, también se han reportado personas heridas y afectaciones materiales.

Los organismos de emergencia y gestión del riesgo continúan desplegados en las zonas afectadas para evaluar los daños y consolidar el balance de personas afectadas y posibles víctimas.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Terremoto

Temblor

Colombia