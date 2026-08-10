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Así quedó Chocó tras terremoto de magnitud 7.4 hoy 10 de agosto; fue el epicentro

Mientras los organismos de socorro trabajan en el rescate de personas atrapadas, las autoridades locales confirman que la infraestructura de la capital, Quibdó, ha sufrido daños severos.

Terremoto en Chocó hoy 10 de agosto: Reportan sismo de magnitud 7.4 y graves daños
Terremoto en Chocó hoy 10 de agosto: Reportan sismo de magnitud 7.4 y graves daños
Foto: Redes sociales
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 10 de ago, 2026

Hoy, 10 de agosto de 2026, Colombia registró uno de los eventos sísmicos más potentes de su historia reciente.

A las 7:34 a. m., un fuerte terremoto de magnitud 7.4 sacudió el territorio nacional, dejando una estela de destrucción que se ensañó especialmente con el departamento del Chocó.

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La noticia, que se mantiene en desarrollo, ha generado un despliegue inmediato de las autoridades. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) localizó el epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó, con una profundidad de 82 kilómetros.

Aunque el sismo se sintió con fuerza en ciudades como Cali, Medellín y Manizales, es en la capital chocoana donde el panorama es verdaderamente crítico tras la liberación de tanta energía telúrica.

Videos de terremoto en Chocó, lugar del epicentro

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¿Qué daños dejó el terremoto de 7.4 en el departamento del Chocó?

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, entregó un balance preliminar sumamente preocupante: en Quibdó se registran heridos y graves daños en las edificaciones.

A través de redes sociales, se han difundido videos impactantes donde se ve a la población corriendo desesperada mientras las estructuras ceden ante el movimiento.

Uno de los puntos más críticos se localiza en el sector de Medrano, en Quibdó. Los reportes ciudadanos y de los equipos de emergencia confirman que un edificio de cuatro pisos colapsó totalmente.

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De manera preliminar, se informa que al menos cuatro personas estarían atrapadas entre los escombros de esta edificación, por lo que los organismos de socorro concentran sus esfuerzos en labores de búsqueda y rescate en este momento.

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Además de Medrano, el barrio Carrasquilla también reporta afectaciones considerables en su infraestructura residencial y comercial.

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¿Dónde fue el epicentro del fuerte temblor en Colombia hoy 10 de agosto?

Como te mencionaba, el epicentro exacto se situó en San José del Palmar, en el occidente del departamento del Chocó. Debido a la magnitud de 7.4, el sismo tuvo la capacidad de afectar seriamente la operatividad del país.

Por ejemplo, se ha confirmado la suspensión de vuelos en 6 aeropuertos de Colombia debido a daños estructurales que deben ser evaluados para garantizar la seguridad de los viajeros.

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La situación en otras ciudades también es de alerta máxima. En Cali, se han reportado preliminarmente 19 edificios colapsados con personas atrapadas en su interior.

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Por otro lado, en Manizales, la icónica Catedral Basílica Metropolitana sufrió daños irreparables tras el colapso de su cúpula y la aparición de una notoria grieta vertical en su fachada de piedra.

Es fundamental que te mantengas informado a través de canales oficiales. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha hecho un llamado para no reenviar cadenas de información falsa y reportar cualquier emergencia a la línea 123.

Las autoridades recomiendan seguir la señal visual de radio en vivo y las actualizaciones constantes en WhatsApp y Google Noticias para conocer la evolución de esta emergencia nacional.

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