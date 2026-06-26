Como activar alarma de temblor y terremoto de Google; pasos para IPhone y Android

Tras los recientes movimientos telúricos registrados en la región, como los sismos ocurridos en Colombia y Venezuela el pasado 24 de junio, cada vez más ciudadanos buscan activar las alertas de terremotos en sus dispositivos móviles para recibir avisos oportunos ante una posible emergencia.

Los sistemas de alerta temprana no son herramientas de predicción, pero pueden advertir segundos antes de que el movimiento más fuerte llegue a su ubicación, lo que resulta vital para salvar vidas.

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Por lo cuál, te presentamos una guía detallada para configurar estas notificaciones en los dos sistemas operativos más utilizados.



¿Cómo configurar la alerta de terremotos en Android?

El sistema de alertas de terremotos de Google es uno de los más avanzados, dado que utiliza los sensores de millones de teléfonos Android para detectar vibraciones y enviar avisos automáticos a los usuarios que se encuentren cerca del epicentro.

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Esta función es compatible con dispositivos que tengan la versión Android 5.0 o superior y cuenten con conexión a internet o datos móviles. En la mayoría de los dispositivos la función ya viene instalada, pero es fundamental verificar que esté encendida siguiendo estos pasos:

Ingrese a la aplicación de Configuración o Ajustes de su celular. Busque y seleccione la opción de Seguridad y emergencia. Entre al apartado de Alertas de terremotos. Active el interruptor correspondiente. Es obligatorio mantener el GPS o la ubicación del dispositivo encendida para que el sistema sepa si usted está en la zona de impacto.



Al activarse, el teléfono emitirá una alarma sonora, una vibración intensa y mostrará un mensaje en pantalla con la magnitud estimada y recomendaciones de seguridad.

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¿Cómo configurar la alerta de terremotos en Iphone?

A diferencia de Android, los iPhone no incorporan el sistema de sensores de Google para detectar terremotos. No obstante, ofrecen las Alertas de Emergencia Gubernamentales y son compatibles con aplicaciones especializadas que envían notificaciones sísmicas. Para configurarlas, sigue este paso a paso:

Abra el menú de Configuración. Ingrese a la sección de Notificaciones. Deslice hasta el final de la pantalla. Verifique que la opción de Alertas de emergencia esté activada. Al igual que en Android, es necesario mantener activa la ubicación del dispositivo



¿Qué hacer cuando suena la alerta de terremoto?

Recuerda que estas herramientas detectan las ondas iniciales de un sismo y avisan segundos antes de que llegue la onda más grande, habitualmente las que hay al momento de un terremoto. Aunque el margen de tiempo es corto, es suficiente para: