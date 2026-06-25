Así fue captado el terremoto en Venezuela desde un avión: video en Maiquetía

El fuerte terremoto que sacudió a Venezuela durante la tarde del miércoles 24 de junio de 2026 dejó escenas que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

Una de las más impactantes fue grabada por pasajeros que permanecían dentro de un avión estacionado en una de las puertas de embarque del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, mientras el movimiento telúrico hacía oscilar la aeronave y las estructuras de la terminal.

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El registro se convirtió en uno de los videos más comentados de las últimas horas porque muestra, desde el interior de la cabina, cómo se vivieron los intensos segundos del sismo. Aunque dentro del avión no se observan daños visibles, las imágenes reflejan la incertidumbre de quienes permanecían esperando el despegue mientras el aeropuerto era sacudido por el fenómeno natural.

Las grabaciones permiten ver a varios pasajeros levantados de sus asientos mientras el avión se mueve de forma constante. A través de las ventanillas también es posible observar cómo diferentes estructuras externas del aeropuerto se sacuden con fuerza, generando preocupación entre quienes se encontraban a bordo.

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El terremoto obligó a cerrar el aeropuerto de Maiquetía

La emergencia llevó a las autoridades venezolanas a ordenar la suspensión inmediata de las operaciones en la principal terminal aérea del país.

Tras el fuerte movimiento telúrico, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía fue evacuado mientras equipos especializados iniciaban inspecciones para verificar el estado de las instalaciones y determinar el alcance de las afectaciones.

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Según el comunicado oficial emitido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se ordenó detener temporalmente todas las operaciones aéreas civiles y comerciales mientras se realizaba una evaluación detallada de la infraestructura.

De acuerdo con reportes difundidos por emisoras venezolanas, entre ellas Unión Radio, durante los minutos posteriores al sismo se presentaron momentos de gran tensión dentro del aeropuerto.

Los testimonios indican que en distintas zonas de la terminal se registró la caída de paneles del techo, daños en algunos ventanales y una interrupción del servicio eléctrico, situación que llevó al desalojo preventivo de pasajeros y trabajadores hacia áreas consideradas seguras, como sectores de parqueaderos y zonas cercanas a las pistas.

Sin embargo, uno de los momentos que más ha llamado la atención es precisamente el que quedó registrado dentro del avión.

Las imágenes muestran que la aeronave permanecía detenida cuando comenzó el movimiento. Durante varios segundos se aprecia cómo toda la cabina oscila mientras los viajeros observan con preocupación lo que ocurre en el exterior.

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El video también evidencia que varias personas permanecían de pie debido al proceso de abordaje, lo que aumentó la sensación de incertidumbre durante la emergencia.

Terremoto en Venezuela: Rescatan bebé en La Guaira tras sismo /Foto: AFP /redes sociales

Así fue el terremoto que sacudió a Venezuela

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el fenómeno correspondió a una secuencia sísmica compuesta por dos movimientos de alta magnitud ocurridos con apenas segundos de diferencia.

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El primero alcanzó una magnitud de 7,2 y se registró a las 3:04 de la tarde. Apenas 38 segundos después ocurrió un segundo movimiento, de magnitud 7,5, considerado el principal dentro de la secuencia.

Los dos epicentros fueron localizados al sureste de Yumare, en el estado Yaracuy.

Especialistas explicaron que el evento corresponde a un movimiento de falla de rumbo o strike-slip, una característica que favorece la propagación de las ondas sísmicas a grandes distancias.

Precisamente por esa razón, el terremoto también se sintió con fuerza en varias regiones de Colombia.

En ciudades como Bogotá, Bucaramanga y Cúcuta, organismos de atención de emergencias activaron protocolos de revisión preventiva en edificios e infraestructura para verificar posibles afectaciones.

Mientras tanto, el sector aeronáutico continúa atento a la evolución de la situación en Venezuela.

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Las autoridades mantienen activos los planes de contingencia debido a las más de 20 réplicas registradas durante la madrugada del jueves, situación que ha impedido el restablecimiento completo del tráfico aéreo hacia el país vecino.

🇻🇪 | El momento del terremoto en Venezuela desde el interior de un avión comercial estacionado en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. pic.twitter.com/FLv3U2Vc7r — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 25, 2026