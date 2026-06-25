Zoee Alejandra Rubiano Ardila: la adolescente desapareció al salir de su colegio en Kennedy

La búsqueda de Zoee Alejandra Rubiano Ardila mantiene en alerta a su familia y a las autoridades en Bogotá.

La adolescente, de 15 años, fue vista por última vez el pasado 22 de junio de 2026 cuando salió del Colegio Británico, ubicado en la localidad de Kennedy, y desde ese momento no regresó a su vivienda.

Con el paso de los días, sus familiares continúan difundiendo su fotografía y la información disponible con la esperanza de recibir algún dato que permita conocer su ubicación. A través de redes sociales, amigos, conocidos y ciudadanos también han compartido el caso para ampliar el alcance de la búsqueda.

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De acuerdo con la información entregada por sus allegados, desde el momento en que la menor salió de la institución educativa no se ha vuelto a tener comunicación con ella, razón por la cual se activó la difusión de su caso para solicitar el apoyo de la ciudadanía.

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Esto es lo que se conoce sobre la desaparición de Zoee Alejandra Rubiano Ardila

Según la información suministrada por su familia, Zoee Alejandra Rubiano Ardila desapareció el lunes 22 de junio de 2026. La última vez que fue vista fue cuando salió del Colegio Británico, en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá.

Desde entonces, sus seres queridos desconocen cuál fue su destino y aseguran que no ha regresado a casa. Ante esta situación, iniciaron la búsqueda y pidieron el apoyo de la comunidad para obtener cualquier información que pueda contribuir a encontrarla.

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Buscan a Zoee Alejandra Rubiano Ardila /Policía Nacional

Estas son las características de la adolescente

La información difundida por sus familiares también incluye las características físicas de Zoee Alejandra Rubiano Ardila para facilitar su identificación.

La adolescente mide aproximadamente 1,53 metros, tiene contextura delgada, tez blanca, ojos cafés claros y cabello castaño oscuro.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón negro ancho de bota campana, una chaqueta gris oscuro con cremallera y tenis blancos con negro.

Estos detalles han sido divulgados con el objetivo de que cualquier persona que crea haberla visto pueda reconocerla con mayor facilidad y entregar información a las autoridades o a su familia.

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Según el aviso difundido, cualquier dato puede ser comunicado al número telefónico 305 768 4645. Además, también fue habilitado el correo electrónico maria.caceresf@correo.policia.gov.co para recibir información relacionada con el caso.

La familia insiste en que compartir la fotografía y los datos de identificación puede ser de gran ayuda para ampliar el alcance de la búsqueda y facilitar que alguien pueda reconocer a la adolescente.

