Fallece esposa de futbolista en terremoto de Venezuela; dio su vida por su bebé

El futbolista venezolano Héctor Bello atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida luego de confirmar el fallecimiento de su esposa tras los fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio.

La noticia fue dada a conocer por el propio jugador a través de sus redes sociales, donde compartió un sentido mensaje sobre lo ocurrido y habló de la difícil situación que enfrenta junto a su hija Alana, quien logró sobrevivir al desastre natural.

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La emergencia generó gran impacto dentro y fuera de Venezuela debido a la magnitud de los movimientos telúricos y a los daños registrados en varias ciudades del país. Entre las historias que más han conmovido está la de Bello, quien reveló que su esposa fue encontrada entre los escombros luego del terremoto.

¿Qué se sabe de los terremotos registrados en Venezuela?

Durante el 24 de junio se reportaron dos fuertes terremotos en territorio venezolano. El primero alcanzó una magnitud de 7,1 y tuvo una profundidad de 20 kilómetros, mientras que el segundo fue de 7,5 con una profundidad cercana a los 10 kilómetros.

Ambos movimientos ocurrieron al sureste de Yumare, en el noroeste de Venezuela, y rápidamente fueron sentidos en diferentes regiones del país. Las autoridades informaron afectaciones importantes en ciudades como San Felipe, en el estado Yaracuy; Valencia, en Carabobo; y Maracay, en Aragua.

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Además, Caracas y el estado La Guaira también reportaron importantes daños como consecuencia de la emergencia. Los terremotos provocaron afectaciones en edificaciones, infraestructura y dejaron varias personas fallecidas. Incluso, los movimientos sísmicos también fueron percibidos en algunas zonas de Colombia.

Fallece esposa de futbolista en terremoto de Venezuela /Foto: redes sociales

Héctor Bello confirmó la muerte de su esposa tras el terremoto

Héctor Bello, quien hizo parte del Bolívar FC durante la temporada pasada, utilizó sus historias de Instagram para informar que su esposa perdió la vida luego de quedar atrapada tras el colapso de estructuras provocado por el terremoto.

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De acuerdo con el relato del jugador, ella fue encontrada entre los escombros, mientras que su hija Alana consiguió salir con vida del lugar.

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Aunque el deportista no entregó mayores detalles sobre el momento exacto en que ocurrió la emergencia, sí dejó claro el profundo impacto que ha tenido esta pérdida para él y para su familia.

Horas después de conocer la noticia, Héctor Bello publicó un mensaje en sus historias de Instagram en el que expresó el difícil momento que atraviesa.

"Nos dejaste solos en la lucha mami, me dejaste solito con nuestra hija", escribió inicialmente el jugador.

Posteriormente compartió otro mensaje dirigido a su esposa, en el que manifestó la dificultad de explicarle a la pequeña Alana lo ocurrido.

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"Tu mami nos dejó, ¿cómo le digo yo eso a mi hija? Andrea. ¿Cómo le explico a tu hija que perdiste la vida para salvar la de ella y yo no estuve en ese momento? ¿Cómo le explico? Dame fuerzas tú ahora porque no doy más".