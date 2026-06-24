VIDEOS: Temblor se siente con fuerza en Bogotá: ¿dónde fue el epicentro?

Un fuerte temblor sorprendió a los habitantes de Bogotá durante la tarde de este miércoles 24 de junio.

El movimiento también fue reportado en distintas regiones del país, donde miles de personas aseguraron haber sentido cómo se movían edificios, viviendas y oficinas durante varios segundos.

La situación generó preocupación inmediata entre quienes se encontraban en inmuebles altos y espacios cerrados.



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En cuestión de minutos comenzaron a circular videos y fotografías en redes sociales que mostraban la reacción de ciudadanos que decidieron evacuar de manera preventiva mientras se conocían más detalles sobre lo ocurrido.

Las imágenes compartidas por los usuarios mostraron escenas similares en distintos puntos de la capital.

Personas saliendo de edificios residenciales, trabajadores abandonando oficinas y clientes retirándose de establecimientos comerciales hicieron parte de las primeras reacciones tras el movimiento telúrico.

Dos temblores sacuden con fuerza a Colombia este 16 de enero /Foto: Archivo- Getty Images

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¿Dónde fue el epicentro del fuerte temblor que se sintió en Bogotá?

De acuerdo con los reportes conocidos hasta el momento, el movimiento sísmico tuvo una magnitud de 7.0 y su epicentro se ubicó en la región costera de Venezuela.

La información preliminar señala que las zonas más cercanas al punto donde ocurrió el sismo corresponden a San Felipe, en el estado Yaracuy; Valencia, en Carabobo; y Maracay, en Aragua.

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Aunque el fenómeno ocurrió fuera del territorio colombiano, la fuerza del movimiento permitió que se sintiera en diferentes ciudades del país, especialmente en sectores donde las personas se encontraban en edificios de varios pisos.

La magnitud registrada hizo que las ondas sísmicas recorrieran una amplia distancia, razón por la cual numerosos ciudadanos en Colombia lograron percibir el movimiento pese a encontrarse a cientos de kilómetros del epicentro.

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Así reaccionaron los ciudadanos en Bogotá

En la capital colombiana, cientos de personas acudieron a las redes sociales para contar lo que experimentaron durante el temblor.

Algunos usuarios aseguraron que notaron el movimiento por el balanceo de lámparas y objetos colgantes dentro de sus viviendas. Otros indicaron que sintieron vibraciones en escritorios, ventanas y estructuras de oficinas ubicadas en edificios altos.

Los reportes también llegaron desde otras ciudades colombianas, donde ciudadanos describieron sensaciones similares y confirmaron haber percibido el movimiento durante varios segundos.

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En Venezuela se sintió con mayor intensidad

Mientras en Colombia el temblor causó preocupación y evacuaciones preventivas, en varias ciudades venezolanas el movimiento fue reportado con una intensidad considerablemente mayor.

Habitantes de Caracas y otras localidades compartieron imágenes que mostraban algunos daños visibles en estructuras. Entre los reportes difundidos en redes sociales aparecieron fotografías de grietas en edificaciones y videos grabados durante los momentos posteriores al sismo.

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Las autoridades continúan recopilando datos para determinar el alcance total del movimiento telúrico y verificar posibles afectaciones en las zonas más cercanas al epicentro.

#Temblor en Bogotá a las 5:10 pm pic.twitter.com/gRZx97vsF8 — Apostol de Peirano (@Fonsepanzer) June 24, 2026