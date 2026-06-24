Karina García confirma su embarazo y presume su hermosa pancita junto a Kris R

Karina García por fin rompió el silencio y dejó fríos a sus seguidores al confirmar la noticia que todo el mundo estaba esperando.

La influenciadora utilizó sus redes sociales para anunciar de manera oficial que está embarazada, poniendo fin a los misterios y las teorías que rondaban en redes.

Con una felicidad que no le cabe en el pecho, la creadora de contenido se mostró más abierta que nunca al compartir este nuevo rumbo de su vida personal.



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La confirmación llegó acompañada de unas postales donde se le ve dichosa y radiante, mostrando su pancita en un avanzado estado de gestación.

En las imágenes oficiales, Karina posó junto a su pareja, el cantante de música urbana Kris R, reflejando la enorme ilusión que tienen por la llegada de este bebé. La noticia impactó de inmediato en las plataformas digitales, convirtiéndose en el tema principal de conversación de la farándula nacional.

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Las fotos oficiales que muestran la tierna pancita de la influenciadora junto a Kris R

El anuncio oficial se convirtió en un fenómeno viral en cuestión de minutos debido a lo emotivo de las capturas. Karina García decidió no ocultar más su estado y presumió con orgullo su abdomen, dejando claro que el proceso avanza de maravilla.

Kris R aparece a su lado en todo momento, demostrando la complicidad, el amor y el respaldo total que se tienen como pareja en esta nueva etapa que acaban de iniciar.

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Este acontecimiento consolida por completo el noviazgo que ambos hicieron público hace algunos meses. Desde que iniciaron su romance, los dos artistas se han mostrado muy estables, compartiendo con su comunidad los momentos más significativos de su cotidianidad.

Con la llegada de su primer hijo, la pareja da un paso gigante que transforma sus vidas y llena de alegría el hogar que están construyendo juntos.

Karina García confirma su embarazo

La farándula y las redes sociales estallan en felicitaciones para la pareja

La reacción del público y de otras figuras del entretenimiento no se hizo esperar ante la confirmación del embarazo. Las secciones de comentarios se inundaron instantáneamente de mensajes de apoyo, bendiciones y buenos deseos para los futuros padres.

Sus fanáticos más fieles expresaron su emoción al ver el brillo y la felicidad de Karina en esta faceta materna que apenas comienza.

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¿Quién es Kris R?

El hombre que conquistó el corazón de Karina García y que ahora se prepara para su faceta como papá es Kris R, un reconocido cantante de música urbana que viene pisando fuerte en la escena musical colombiana.

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Su talento para el reguetón y el trap lo ha llevado a sonar con fuerza en las principales plataformas, posicionándose como una de las promesas del género de la calle.

Más allá de su carrera entre estudios de grabación y tarimas, el artista paisa saltó con fuerza al radar de la farándula nacional por su noviazgo con la influenciadora.

En redes sociales, Kris R se ha ganado el cariño de millones de internautas al mostrarse como una pareja incondicional, detallista y muy conectada con el día a día de Karina, con quien ahora comparte la felicidad de esperar a su primer hijo.

