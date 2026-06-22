Andrea Valdiri arremete contra seguidor que atacó a su hija; lo siguió hasta su casa

Andrea Valdiri, reconocida creadora de contenido, se convirtió en el centro de la conversación en redes sociales después de la decisión que tomó tras un caso de matoneo que habría sufrido ella y su hija, localizar y confrontar personalmente en su vivienda a un usuario que la atacó con comentarios ofensivos.

El incidente ocurrió en la noche del 21 de junio, luego de que el internauta dirigiera insultos no solo contra la empresaria, sino también contra la integridad de sus hijas.

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Todo comenzó cuando Valdiri compartió en sus plataformas digitales una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparecía junto al hoy presidente electo, Abelardo de la Espriella. En dicha publicación, la influencer envió un mensaje invitando a la participación ciudadana y al respeto por las opiniones ajenas.



A pesar de su llamado a la tolerancia, un usuario identificado como Johan reaccionó con mensajes cargados de agresividad y descalificaciones personales hacia la familia de la barranquillera. Ante esta situación, Andrea Valdiri decidió buscar al responsable para exigirle que repitiera sus palabras frente a ella.

¿Cómo confrontó Andrea Valdiri a la persona que la estaba acosando?

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Tras rastrear la ubicación del internauta, la empresaria se presentó en la puerta de su residencia para exigir explicaciones. Según un video de la misma Valdiri, inicialmente fue atendida por un familiar del joven, quien manifestó que este se encontraba afectado por la viralización del caso.

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Al producirse el encuentro directo, el hombre fue presionado por Andrea en sostener lo que había escrito detrás de una pantalla. Ante esto, el sujeto reconoció su error y ofreció disculpas públicas por sus afirmaciones, asegurando que no repetiría este tipo de comportamientos. "A veces las personas olvidan que detrás de una pantalla hay seres humanos", sentenció Valdiri.

A pesar del arrepentimiento mostrado por el usuario, Andrea Valdiri fue enfática en que continuará con las acciones legales correspondientes. La creadora de contenido confirmó que interpondrá una denuncia formal ante las autoridades competentes, buscando que este hecho sirva como una reflexión sobre la responsabilidad y el respeto.

Valdiri explicó a sus seguidores que su paciencia se agota cuando los ataques involucran a su entorno familiar, advirtiendo que, al defender a sus hijas, ella también "se convierte en un tigre".

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