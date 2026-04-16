Valentina del ‘Desafío’ rompe el silencio sobre su relación con Rata y rumores de embarazo

Valentina, la reconocida exparticipante y semifinalista del reality “Desafío”, decidió romper el silencio frente a la ola de especulaciones que inundaron las redes sociales sobre su relación sentimental y además de las imágenes que comenzaron a circular que se encuentra embarazada.

Todo comenzó por las diferentes interacciones que habían entre Valentina y Rata, quien fue su dupla durante la etapa final del reality. Sin embargo, durante una transmisión en un canal de streaming que inició junto a su colega Gero, Valentina fue enfática al desmentir estas versiones.

Puedes leer: Deisy, del Desafío, revela qué pasó con su cercanía con ‘Rata’ tras pregunta de un fan



“No mantengo ningún vínculo amoroso con él ni con otro de sus compañeros del reality”, aclaró la "Súperhumana", precisando que la relación que los une es estrictamente de amistad, la cual se consolidó tanto dentro como fuera de la competencia, desmintiendo así uno de los rumores que hubo meses después de la finalización del campeonato.



Gero, también exintegrante del formato, intervino en el espacio para respaldar estas declaraciones y pidió a los usuarios de redes sociales que cesaran los comentarios especulativos hacia la deportista.



¿Valentina del Desafío está embarazada?

Sin embargo, la ola de especulaciones no frenó ahí, dado que otro tema que comenzó a rodar en redes sociales, es un posible embarazo de la bailarina y semifinalista del Desafío, al punto que se llegó a vincular a Gero y a Rata como padres.

Valentina explicó que dicha información es totalmente falsa y que se trató de interpretaciones erróneas por parte de los internautas a partir de contenidos que no reflejaban la realidad, por lo cual, invitó a sus seguidores a detener las especulaciones de la desinformación y evitar noticias falsas.

Puedes leer: Tensión en Desafío Siglo XXI: reclamo de Tina y declaración de Rata en pleno reality

Publicidad

Según sus declaraciones, su objetivo principal es mantener la transparencia con su comunidad de seguidores y dejar claro que no se encuentra en estado de gestación, recordemos que el nombre de ella ya se había vinculado por haber tenido una relación sentimental con Lucho durante la competencia.

Publicidad

Por lo cual, ella mencionó que busca ahora cerrar este capítulo de chismes y enfocarse en sus metas profesionales. El canal de streaming creado junto a Gero se ha convertido en un espacio vital para interactuar con su público y abordar temas personales y profesionales de manera directa.

Mira también: ‘Rata’ revela quién merecía realmente haber llegado a la final del Desafío y por qué