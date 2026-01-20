Íntimo momento compartieron 'Rata' y Deisy en ducha del Desafío: “Bendecida y afortunada”

Durante uno de los capítulos del Desafío Siglo XXI, emitido por Caracol Televisión, se presentó una escena dentro de la casa Neos que captó la atención de los televidentes. El momento se dio en medio de la convivencia diaria del programa y tuvo como protagonistas a los participantes conocidos como ‘Rata’ y Deisy.

La situación ocurrió durante un espacio destinado al aseo personal, una de las rutinas que forman parte de la vida cotidiana dentro del reality.

'Rata' y Deisy en las duchas en episodio 117 del Desafío XXI

En las imágenes transmitidas, se observa a Deisy sentada mientras ‘Rata’ se encarga de lavarle el cabello haciendolo de manera delicada y cuidadosa.



Durante el procedimiento, ella tomo las riendas y le indicó paso a paso cómo realizar la tarea, señalando cuándo aplicar el producto y cómo distribuirlo. ‘Rata’ sigue las instrucciones con atención, sin interrupciones ni gestos que alteren el desarrollo del momento.



El lavado se realizó en una zona común de la casa Neos, donde otros participantes se encontraban presentes. Algunos de ellos observaron la escena y realizaron comentarios espontáneos.

Entre los concursantes que reaccionaron se encontraba Valentina, quien hizo observaciones en tono casual que generaron risas entre quienes estaban cerca. “Si ella no se casa con usted ...¿qué es esto? ¿Usted cuándo le había el cabello a una novia así?”.

Las palabras de la participante fueron recibidas con risas y complicidad por parte de 'Rata' y Deisy. Valentia decidió continuar con los comentarios y le mencionó a Deisy lo siguiente: “bendecida y afortunada”. Refiriendose al trato que recibe por un hombre que para ella es "acuerpado, adinerado”; por lo cual ella le recomendó que debería cuidarlo.

La cercanía física, el contacto prolongado y los comentarios alrededor del momento despertaron la curiosidad de los televidentes, sobre la cercania que tienen y la naturaleza de la relación que contrastó con la dinámica habitual mostrada hasta entonces.

El capítulo avanzó con normalidad tras la escena, dando paso a otros segmentos del programa, como entrenamientos, conversaciones entre participantes y preparación para las competencias. El momento quedó registrado como parte del contenido mostrado durante el episodio, sin generar modificaciones visibles en el desarrollo del reality.

