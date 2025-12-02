Nombre de participante del Desafío que estaría embarazada, ¿seguirá en la competencia?

Durante la emisión más reciente de Desafío Siglo XXI, la presentadora Andrea Serna interrumpió la rutina del programa con un anuncio poco habitual: una integrante del equipo Neos podría estar embarazada.

La participante es, Kathe, de 22 años, quien empezó a manifestar molestias físicas poco comunes en medio de la competencia, tales como mareos, náuseas, pérdida de apetito y un retraso en su periodo menstrual. Esa combinación generó sospechas que terminaron por confirmarse en una prueba rápida revelada al interior del reality.

Kathe salió visiblemente conmovida de la prueba, al regresar ante sus compañeros, su expresión reflejaba sorpresa y nerviosismo. “Estoy en shock, todavía no me lo creo”, expresó, mientras sus compañeros trataban de procesar la noticia.



Ante la novedad, la producción decidió retirar a Kathe de la casa de manera preventiva, para poder realizar exámenes médicos más profundos que permitan confirmar si efectivamente está embarazada.

Este protocolo fue anunciado por Andrea Serna, mencionando que de confirmarse, sería la primera vez en la historia del formato que una concursante afronta un embarazo en plena competencia.

Mientras tanto, la incertidumbre queda dentro del equipo Neos y entre los televidentes, pues nadie sabe con certeza si Kathe regresará al juego ni cómo podría afectar la continuidad de su dupla.

La noticia no se limitó al ámbito personal, debido a que su posible embarazo alteró la dinámica del juego. En la prueba siguiente, correspondiente al 'Box Blanco', la dupla que formaba Kathe con su compañero Roldán quedó fuera.

Las reglas del reality no permiten que un participante continúe solo cuando su pareja no está en condiciones de competir; por eso, la ausencia de Kathe terminó en eliminación automática de ambos, al menos de la prueba en curso.

Ese acontecimiento generó conmoción entre los demás concursantes. Algunos reaccionaron con sorpresa; otros con preocupación. Dentro del grupo se hizo notoria la mezcla de emociones sobre lo que vendría.

La producción pidió una prueba de sangre para corroborar el embarazo. Hasta el momento no existe un pronunciamiento que confirme su permanencia en el concurso.

Si los resultados ratifican la noticia, lo más probable es que Kathe deba abandonar el programa por razones médicas. Y en consecuencia, Roldán también saldría debido a la estructura del juego por duplas.

Televidentes y fanáticos del programa permanecen atentos. En redes circulan opiniones divididas: algunos defienden la permanencia de Kathe, otros consideran que la salud y el bienestar deben ir primero, aunque eso implique un cambio drástico en el desarrollo de la competencia.

