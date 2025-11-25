Polémica por romance de Deisy y Rata del Desafío: "132 millones de razones para amarlo"

En el reciente capítulo del Desafío Siglo XXI, inicio del ciclo número 18, el ambiente se tensó no solo por la rigurosa prueba de Sentencia y Hambre, sino también por el interés en la relación entre dos participantes: Deisy y Rata.

El reencuentro de ambos concursantes, que se dio tras un reacomodo de equipos, no pasó desapercibido para sus compañeros. La presentadora Andrea Serna aprovechó una llamada a Deisy para preguntarle por la convivencia en su nuevo equipo y, de paso, por su cercanía con 'Rata'.

La participante de Alpha respondió que se sentía tranquila y contenta con su grupo, pero el tono de su respuesta cambió al hablar del concursante. Deisy sonrió y afirmó que si bien ambos se encuentran concentrados en sus responsabilidades dentro del reality, la convivencia es positiva.



"Qué te puedo decir. Mira que fue chévere como volvernos a ver. Estamos enfocados cada uno en lo suyo, pero obviamente es muy bonito tenerlo acá. Y ya como hablar cositas", explicó Deisy, lo que fue suficiente para generar comentarios en el equipo Neos.



¿Entre Deisy y Rata del Desafío hay una relación o un interés económico?

En medio de las especulaciones sobre un posible "enredo emocional" entre Deisy y Rata, la conversación en Neos tomó un rumbo más polémico al insinuar que la cercanía podría deberse a factores económicos.

Teniendo en cuenta que Rata se destacó en la competencia por su habilidad para acumular una considerable suma de dinero, que rondeaba los $132 millones de pesos.

El comentario más llamativo que llevó a la controversia fue hecho por Anthony Zambrano, quien bromeó abiertamente sobre la situación financiera de Rata.

El participante dijo, entre risas: "A mí me encanta Rata, $132 millones de razones para amarlo." Zambrano y Rosa continuaron con la broma, dando a entender que para algunos competidores, el factor económico juega un papel en las alianzas o las relaciones que se forman dentro del reality.

Esta insinuación levantó dudas sobre la razón de los sentimientos y los posibles intereses detrás de la amistad o romance entre Deisy y Rata.

Así fue la reciente prueba del Desafío Siglo XXI

La tensión por la dinámica entre los concursantes dio paso a la prueba de Sentencia y Hambre, que marcó el inicio del ciclo 18. Los equipos Alpha, Gamma y Neos compitieron en un difícil circuito por relevos que combinó natación, obstáculos y una prueba de precisión final.

En la competencia, el equipo Gamma se llevó la victoria, asegurando así su alimentación para el ciclo. Neos quedó en segundo lugar y también tendrá comida aunque no de la misma forma.

El equipo Alpha, al quedar en último puesto, deberá enfrentar el ciclo sin alimentos, una desventaja que podría influir en las siguientes eliminaciones.

El ciclo no solo comenzó con la polémica financiera sobre Deisy y Rata, sino también con roces directos, pues tras la prueba, Zambrano, del equipo Gamma, sentenció y lanzó comentarios hacia Leo, generando un ambiente un poco más tenso en la competencia.

