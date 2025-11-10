Katiusca, participante expulsada del Desafío, se fue del país; reveló dolorosos motivos

Katiuska, quien había sido capitana del equipo Omega, fue expulsada el jueves 6 de noviembre por violar su contrato de confidencialidad. Esta acción no solo le costó su permanencia en el programa, sino que también implicó la pérdida del dinero acumulado, una suma que superaba los $80 millones.

La noticia fue entregada por Andrea Serna, la presentadora del formato de Caracol Televisión. Según la explicación oficial, Katiuska compartió información privilegiada del Desafío con una persona de su círculo cercano, y esa persona terminó lucrándose económicamente con dicha filtración.

El impacto de la decisión resonó profundamente en el set, incluso en la propia Andrea Serna. Días después de la expulsión, y ante las preguntas de los fanáticos, la presentadora se sinceró sobre el momento, catalogándolo como “muy doloroso”.



Serna expresó la dificultad de comunicar la noticia, especialmente tratándose de una concursante que consideraba "valiente, fuerte y muy capaz", e incluso una "posible ganadora". Visiblemente conmovida, Serna enfatizó la inquebrantable necesidad de cumplir las reglas:

"Nadie gana con una decisión como esta. Katiuska ve interrumpido su sueño en el ‘Desafío’ y nosotros perdemos a una competidora valiosa. Hay algo que jamás podemos traicionar: el cumplimiento de las reglas”.

Para Katiuska, la situación implicó la destrucción de un anhelo que había cultivado durante una década. En entrevistas posteriores, se mostró afectada, pero asumió su responsabilidad, indicando que habló por confiada, mas no por ingenua.

La deportista barranquillera dejó claro que no desea tener "ningún vínculo" con la persona que le arruinó su sueño más grande y que la utilizó.

Este escenario generó en Katiuska un quiebre emocional, lo que ella misma describió como un proceso de "doble tusa": la separación de la persona que la traicionó y la pérdida de la oportunidad de ganar el Desafío.

La onda expansiva de su salida fue inmediata, causando una "ola de reacciones en redes sociales" donde miles de seguidores expresaron su sorpresa y descontento.

Dos días después del dramático adiós a la competencia, Katiuska reapareció en sus plataformas digitales con una noticia trascendental: su partida de Colombia. Decidida a alejarse de la polémica y a buscar introspección y sanación, la exconcursante eligió Europa como su destino.

Desde Madrid, España, Katiuska compartió un mensaje cargado de gratitud y nostalgia: “Hola, Madrid. Ayúdame a sanar el corazoncito”, escribió, acompañando la frase con una fotografía. A través de sus redes, explicó que su decisión de alejarse del país buscaba vivir este proceso emocional en compañía de sus hermanos, quienes residen en territorio español.

"Yo quería estar alejada de todo, junto a mis hermanos que están aquí", afirmó. La deportista, que se reportó "visiblemente afectada", encontró un inmenso consuelo en el apoyo del público.

Katiuska reconoció que la oportunidad brindada por El Desafío fue "tan grande" que le permitió ganarse el cariño de muchísima gente. Aunque "ha sido complicado", este tiempo le ha servido para agradecer.

