Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: REGRESA MICHAEL JACKSON
¿YA OLVIDÓ A AIDA VICTORIA?
NUEVA MONTAÑA RUSA EN COLOMBIA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Katiuska revela la difícil decisión que tomó tras su expulsión del ‘Desafío’

Katiuska revela la difícil decisión que tomó tras su expulsión del ‘Desafío’

La ex participante del ‘Desafío’, Katiuska, reveló la difícil decisión que tomó tras quedar fuera de la competencia y no poder lograr su sueño.

Confesión de Katiuska
Katiuska revela la difícil decisión que tomó tras su expulsión del ‘Desafío’, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de La Red
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 9 de nov, 2025

Tras la eliminación de Katiuska del ‘Desafío del Siglo XXI’ debido al incumplimiento al acuerdo de confidencialidad firmado con la producción del programa, continúan apareciendo detalles sobre esta situación, en especial porque está decisión fue muy repentina, al punto que sorprendió a sus compañeros y televidentes.

De acuerdo con la información del programa, el incumplimiento del contrato estuvo relacionado con la filtración de información sensible. Andrea Serna dejó claro que el canal contaba con las pruebas necesarias para justificar la medida. Por lo cual, Katiuska se pronunció visiblemente afectada por la situación.

Puedes leer: Iván Lalinde da emotivas palabras a Katiusta tras ser expulsada del Desafío en Día a Día

Por lo cual, en las últimas horas Katiuska entregó más detalles sobre la situación para La Red en donde se refirió al tema, donde se logró reflejar su tristeza ante esta situación en especial, porque esto se presentó por una persona cercana a ella y remarcó el término de que fue una traición.

Te puede interesar

  1. VIDEO de reacción de Katiuska al ser expulsada del Desafío
    Dolorosa reacción de Katiuska al ser expulsada del Desafío; ¿quién la traicionó?
    Foto: Captura del Desafío
    Entretenimiento

    VIDEO: Dolorosa reacción de Katiuska al ser expulsada del Desafío; ¿quién la traicionó?

  2. Por qué expulsaron a Katiuska del Desafío Siglo XXI
    Por qué expulsaron a Katiuska del Desafío Siglo XXI
    /Foto: Desafío
    Entretenimiento

    Por qué expulsaron a Katiuska del Desafío Siglo XXI: la razón que sorprendió a todos

“Yo no dudo del canal, claramente, de que tengan pruebas de lo sucedido. Si dicen que estaba utilizando información para venderla, para tener algún lucro económico es porque así fue (…) De cualquier persona uno lo puede esperar, pero de alguien tan cercano a uno y sin la aprobación de uno como quien dice, uno no lo espera”, expresó la participante.

¿Cuál fue la decisión que tomó Katiuska tras salir del Desafío?

Sumado a esto, explicó que el impacto emocional fue tan fuerte que esto no solo afectó su permanencia en el programa, sino también sus vínculos personales. “No merece estar en mi vida porque me falló, me traicionó, me utilizó, le falló a mi corazón. Me quitó de las manos un sueño que yo tenía hace mucho tiempo y que lo había compartido con esa persona”.

Puedes leer: Katiuska revela quién provocó su expulsión de Desafío Siglo XXI y asegura que la utilizó

De igual forma, la participante confesó que podía creer que la hubieran traicionado de esa forma. Pese a que tuvo la oportunidad de enfrentar a la persona involucrada, señaló que esta negó todo incluso cuando había pruebas de por medio. Por lo que, muchos en redes sociales comenzaron a especular que se trató de su esposo, la persona que filtró la información, pese a eso, todavía no existe una confirmación oficial.

Publicidad

Luego en la entrevista, Katiuska comentó que quien la traicionó terminó pidiéndole perdón y aseguró que no conocía las consecuencias que tendría su gesto. Adicionalmente, ella comentó que desea mantenerse alejada de la controversia y también desea tomarse un tiempo para reflexionar y sanar emocionalmente.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Desafío

Reality Show

Andrea Serna