Katiuska revela la difícil decisión que tomó tras su expulsión del ‘Desafío’

Tras la eliminación de Katiuska del ‘Desafío del Siglo XXI’ debido al incumplimiento al acuerdo de confidencialidad firmado con la producción del programa, continúan apareciendo detalles sobre esta situación, en especial porque está decisión fue muy repentina, al punto que sorprendió a sus compañeros y televidentes.

De acuerdo con la información del programa, el incumplimiento del contrato estuvo relacionado con la filtración de información sensible. Andrea Serna dejó claro que el canal contaba con las pruebas necesarias para justificar la medida. Por lo cual, Katiuska se pronunció visiblemente afectada por la situación.

Por lo cual, en las últimas horas Katiuska entregó más detalles sobre la situación para La Red en donde se refirió al tema, donde se logró reflejar su tristeza ante esta situación en especial, porque esto se presentó por una persona cercana a ella y remarcó el término de que fue una traición.



“Yo no dudo del canal, claramente, de que tengan pruebas de lo sucedido. Si dicen que estaba utilizando información para venderla, para tener algún lucro económico es porque así fue (…) De cualquier persona uno lo puede esperar, pero de alguien tan cercano a uno y sin la aprobación de uno como quien dice, uno no lo espera”, expresó la participante.



¿Cuál fue la decisión que tomó Katiuska tras salir del Desafío?

Sumado a esto, explicó que el impacto emocional fue tan fuerte que esto no solo afectó su permanencia en el programa, sino también sus vínculos personales. “No merece estar en mi vida porque me falló, me traicionó, me utilizó, le falló a mi corazón. Me quitó de las manos un sueño que yo tenía hace mucho tiempo y que lo había compartido con esa persona”.

De igual forma, la participante confesó que podía creer que la hubieran traicionado de esa forma. Pese a que tuvo la oportunidad de enfrentar a la persona involucrada, señaló que esta negó todo incluso cuando había pruebas de por medio. Por lo que, muchos en redes sociales comenzaron a especular que se trató de su esposo, la persona que filtró la información, pese a eso, todavía no existe una confirmación oficial.

Luego en la entrevista, Katiuska comentó que quien la traicionó terminó pidiéndole perdón y aseguró que no conocía las consecuencias que tendría su gesto. Adicionalmente, ella comentó que desea mantenerse alejada de la controversia y también desea tomarse un tiempo para reflexionar y sanar emocionalmente.