Iván Lalinde da emotivas palabras a Katiusta tras ser expulsada del Desafío en Día a Día

Iván Lalinde da emotivas palabras a Katiusta tras ser expulsada del Desafío en Día a Día

La excapitana de Omega se conectó con el programa matutino 'Día a Día' para enfrentar las cámaras por primera vez tras el escándalo de confidencialidad.

Foto: Redes de Iván Lalinde y Katiuska
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 8 de nov, 2025

La noche del jueves 6 de noviembre se vivió uno de los episodios más tensos del Desafío Siglo XXI. La audiencia presenció cómo Andrea Serna reveló la inminente expulsión de uno de los participantes luego de que la producción determinara la filtración y venta de información confidencial sobre la competencia.

La acción de divulgar información reservada a cambio de dinero por parte de "personas de su entorno más cercano" traicionó la confianza del equipo de producción y afectó el esfuerzo de quienes hacen posible la aventura.

Puedes leer: Katiuska revela quién provocó su expulsión de Desafío Siglo XXI y asegura que la utilizó

Finalmente, se reveló que la implicada era Katiuska, integrante de Omega, quien tuvo que asumir la responsabilidad de abandonar la competencia inmediatamente sin posibilidad de reintegro.

La deportista, visiblemente afectada por el "imperdonable error", expresó su dolor y la dura lección de que "toca saber en quién confiar".

Al día siguiente las emociones continuaron durante la transmisión del programa matutino 'Día a Día'. Los presentadores Carolina Soto, Catalina Gómez, Carlos Calero e Iván Lalinde reaccionaron en vivo al capítulo 88 del reality.

Katiuska, la Súper Humana expulsada, se conectó de manera virtual para compartir detalles de su experiencia y buscar un cierre a su sueño de ser ganadora.

¿Qué le dijo iván Lalinde a Katiuska del Desafío?

Fue durante esta jornada, mientras Katiuska revelaba detalles sobre cómo se rompió el acuerdo de confidencialidad, que tuvo lugar un momento conmovedor.

El presentador Iván Lalinde protagonizó un compasivo gesto con Katiuska, justo después de que la joven fuera confrontada con el recordatorio de que su imprudencia podría haber afectado a todo un equipo de trabajo.

Lalinde, percatándose del estado de ánimo de la competidora, intervino con emotivas palabras, intentando consolarla y darle fortaleza ante la difícil situación que enfrentaba.

Iván Lalinde, en un mensaje directo y sincero a Katiuska, le hizo ver que la exposición pública y las críticas estaban a punto de intensificarse, una advertencia que buscaba prepararla para el futuro inmediato. El presentador de televisión manifestó:

Puedes leer: Dolorosa reacción de Katiuska al ser expulsada del Desafío; ¿quién la traicionó?

"Yo sí te digo que te falta mucho camino por recorrer en este momento porque apenas empieza el paredón y empiezan a atacarte, así que fuerza".

Con estas palabras, Lalinde enfatizó que la joven debía "armarse de valor" para enfrentar la oleada de críticas que estaba destinada a recibir de ahora en adelante.

Pero el gesto de apoyo de Lalinde no se limitó a una simple advertencia de fortaleza; el presentador decidió utilizar una profunda metáfora para elevar el espíritu de la excapitana de Omega.

Lalinde aprovechó el espacio para comparar a Katiuska con una matrioska. Esta famosa muñeca rusa es considerada por muchos un sinónimo de maternidad y familia, además de representar el autoconocimiento y la unión del alma, el cuerpo y el espíritu.

Lalinde procedió a explicar esta compleja y bella comparación justo en el momento en que la joven contenía el llanto:

"Esta para mí eras vos. No Katiuska, sino matrioska. Eran como varias Katiuskas las que salían cada noche, como de diferentes piezas, ¿sí ves? y hasta que salió hoy esta chiquitica".

Con esta analogía, Lalinde resaltó la fortaleza y el empoderamiento que Katiuska había mostrado a lo largo de su permanencia en el Desafío Siglo XXI, sugiriendo que la Katiuska que se despedía era solo una capa más pequeña y vulnerable de una personalidad mucho más fuerte y compleja.

Durante la transmisión, la entrenadora fitness también tuvo la oportunidad de reflexionar sobre su paso por La Ciudad de las Cajas.

Aseguró que se sintió muy afortunada de haber compartido equipo con otros líderes destacados en la competencia, nombrando a Juan, Zambrano y Rata, quienes consistentemente demostraron sus destrezas físicas y fuerza.

Mira también: ¿Paisas comiendo changua? Monólogos Sin Propina y sus caras de solo verla

