Se conoce lo que pasó entre Zambrano y Tina en la Suite tiene hablando a todos en el Desafío

Después de que el equipo Omega ganara la prueba de Sentencia, Premio y Castigo en el Box Rojo, los participantes debían decidir quiénes ocuparían la Suite DITU, el espacio de descanso reservado para los ganadores.

En principio, se pensó en enviar a Leonel “Leo” Heredia, quien se encontraba adolorido tras un golpe sufrido durante el enfrentamiento con Guillaume “Gio” Dubs. Sin embargo, la decisión final cambió cuando se confirmó que Anthony Zambrano presentaba fiebre y malestar general.

Por esa razón, los compañeros consideraron que él merecía el beneficio, y se le asignó también a Valentina Zuluaga “Tina”, integrante destacada del grupo Omega.



Puedes leer: Participante del ‘Desafío’ hace cruda confesión sobre cómo perdió a su bebé

Ambos fueron llevados a la Suite DITU, donde el ambiente más tranquilo buscaba que los atletas se recuperaran y compartieran fuera de las presiones del Box Rojo.

Durante la estadía, Zambrano y Tina sostuvieron una conversación que se volvió tema de comentario entre los espectadores del programa. En medio del diálogo, el atleta olímpico hizo una lista de los competidores que, según él, están “fijos” en la competencia.

Publicidad

Dijo textualmente: “Kati porque es muy buena, Leo porque es fuertísimo, Rata también, Yudisa. Ya, esos son los únicos que están fijos.”

Publicidad

Sus palabras fueron interpretadas por los televidentes como una apreciación sincera sobre la fortaleza de sus compañeros, aunque otros lo vieron como una falta de tacto, pues Tina, presente en la conversación no fue incluida en ese grupo de “fijos”.

Durante la charla, también hablaron del rendimiento del equipo Omega y de cómo el cansancio físico podía afectar su desempeño en las siguientes pruebas. Tina, visiblemente incómoda, escuchó los comentarios sin reaccionar con confrontación, pero la escena no pasó desapercibida para los fanáticos del Desafío.

El tema tomó más fuerza cuando Daniela Zuluaga, hermana de Tina, intervino en el post-show de DITU. Allí expresó su molestia con Zambrano, asegurando que el competidor “usó todas las técnicas posibles para tirarle el chaleco a Tina”.

Puedes leer: Así reaccionó exparticipante del ‘Desafío’ tras recibir una cabra en su cumpleaños

Dani también insinuó que el atleta busca afectar la imagen de su hermana dentro del equipo, y que sus comentarios podrían influir en futuras decisiones de Sentencia.

Publicidad

Sus declaraciones rápidamente se difundieron en redes sociales, donde los usuarios debatieron si las palabras de Zambrano fueron una estrategia de juego o una desconsideración hacia Tina. En X, TikTok y Facebook, circularon fragmentos del episodio acompañados de etiquetas como #TeamTina y #Zambrano, reflejando la división del público.

Mira también este video: Exparticipante del Desafío fue acosada en plena calle; boleteó al atrevido