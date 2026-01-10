Zulma Guzmán usaría una nueva estrategia para evitar su extradición a Colombia

El caso judicial de Zulma Guzmán Castro, la empresaria bogotana señalada por el presunto envenenamiento con talio de dos menores en Bogotá, dio un nuevo giro inesperado en el Reino Unido, mientras se define si será extraditada a Colombia o no.

Tras meses de incertidumbre y de asegurar que no contaba con los medios económicos para costear su defensa, Guzmán habría realizado la contratación de una reconocida jurista de Londres para intentar frenar su envío a Colombia y así evitar moverse del país europeo.

De igual forma, se conoció que la empresaria colombiana decidió usar la figura de Katy Smart, una abogada de alto nivel con una reputación consolidada en el tribunal de Westminster, la cual es conocida por su vasta experiencia en litigios complejos y por haber logrado detener procesos de extradición.



Por lo cual, según El Tiempo la táctica de Smart suele incluir argumentos relacionados con riesgos para la salud mental de los acusados; situación que se relacionada con este caso debido a que el pasado diciembre, Zulma Guzmán fue rescatada del río Támesis tras un presunto intento de quitarse la vida.

Recordemos que en noviembre de 2025, Guzmán manifestó mediante chats que no tenía recursos para pagar un abogado que indagara sobre su situación jurídica. Incluso, la fiscal del caso en Colombia, Elsa Cristina Reyes, reportó que hasta diciembre ningún profesional se había presentado en su representación.



¿Por qué Zulma Guzmán es buscada por la justicia de Colombia?

El caso se remonta a abril de 2025 e involucra la muerte de dos niñas y graves secuelas en otros dos menores de la familia De Bedout Graham. Donde la Fiscalía sostiene que Guzmán Castro habría utilizado maniobras engañosas para enviar frambuesas contaminadas con talio a la familia.

Según las autoridades, el móvil del crimen estaría vinculado a una relación extramatrimonial que la empresaria sostuvo con el economista Juan de Bedout, padre de una de las víctimas fatales.

Con la contratación de una abogada de la talla de Katy Smart, Zulma Guzmán busca agotar todos los recursos legales en el Reino Unido para evitar enfrentar a la justicia colombiana, en un proceso que combina la alta diplomacia jurídica, que tendrá su continuación este 12 de enero con la primera audiencia contra ella.

