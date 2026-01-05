Fiscalía revela nuevos detalles en el caso de Zulma Guzmán: tenía dos pasaportes

El proceso judicial contra la empresaria Zulma Guzmán sigue mostrando y revelando nuevos detalles que la vinculan directamente con el envenenamiento de dos menores de edad en Bogotá. Los nuevos hallazgos de la Fiscalía General de la Nación, muestran que esta,uso de identidades falsas y maniobras de evasión.

La investigación, liderada por la fiscal Elsa Cristina Reyes, ha logrado recuperar datos de perfiles en redes sociales que Guzmán habría intentado eliminar, donde se conoce es el hallazgo de un correo electrónico como, mariacapos39@gmail.com, vinculado a un teléfono celular utilizado para contratar al mensajero que entregó las frambuesas contaminadas.

Puedes leer: La búsqueda en Google que hizo Zulma Guzmán y que terminó de 'hundirla'



Así mismo, a este dispositivo también aparece asociado a las iniciales “C. R.”, una identidad que los investigadores buscan confirmar si corresponde a una persona real o si era otro de los alias de la empresaria. Sumado a esto, aparecen registros de la empresaria con una afección en los dedos, lo que afirma que esta manipuló el químico.



¿Qué otras pruebas hay contra Zulma Guzmán?

Además, las autoridades encontraron búsquedas preocupantes en Internet realizadas por la acusada antes del hecho, donde se relaciona con los efectos del talio, un metal altamente tóxico, incoloro e inodoro.

Durante las audiencias preliminares, se reveló que Zulma Guzmán contaba con dos pasaportes vigentes. Según la Fiscalía, la mujer abandonó Colombia el 13 de abril de 2025 con destino a Argentina, apenas diez días después del fallecimiento de la hija del economista Juan de Bedout Vargas y su compañera de colegio.

Puedes leer: El intenso chat entre Zulma Guzmán y su amante: "En serio con cualquier gurre"

Publicidad

Guzmán se encuentra actualmente en una clínica de Londres tras un aparente intento de suicidio en el río Támesis el pasado mes de diciembre. Aunque la defensa sugiere una posible estrategia de inimputabilidad por trastorno mental, los investigadores cuestionan esta postura debido al alto nivel de premeditación observado en la compra y envío del veneno.

Publicidad

La delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía, Deisy Jaramillo, confirmó que fue entregada una certificación oficial sobre el delicado estado de salud de Guzmán Castro. “Reino Unido nos dio una certificación de que está con un estado de salud delicado”, explicó la funcionaria, aclarando que no es posible revelar mayores detalles médicos.

Por ahora, su extradición permanece frenada por las leyes de salud mental del Reino Unido, que exigen un aval psiquiátrico antes de que sea declarada “médicamente apta” para enfrentar el proceso penal en Colombia.

A pesar de las pruebas que la vinculan con la doble identidad y el manejo del talio, la empresaria sostiene su inocencia y afirma ser víctima de un complot para destruir su imagen.