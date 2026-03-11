Publicidad

Muerte de mujer y bebé cerca del Jardín Botánico: cronología de los hechos

Hugo Silva, según las autoridades, habría manipulado los cuerpos de las víctimas después de quitarles la vida y provocado un accidente de tránsito para encubrir sus acciones.

Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 11 de mar, 2026

Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación revelaron nuevos detalles del caso que inicialmente se reportó como un siniestro vial ha dado un giro radical, exponiendo un caso donde Hugo Fernando Silva encubrió la muerte de su hijo y su expareja

Por lo cual, en las últimas horas, las autoridades presentaron la cronología de los hechos según los hallazgos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Instituto Nacional de Medicina Legal, afirmando que todo comenzó en una vivienda en el occidente de Bogotá.

Puedes leer: Las 4 mentiras del hombre que fingió accidente tras atacar a su mujer en el Jardín Botánico

Según la investigación, Hugo Fernando Silva se encontraba cuidando al bebé en su residencia y fue en este lugar, donde presuntamente acabó con la vida del menor mediante una agitación violenta del cuerpo, técnica conocida como "zarandeo", y no habría perdido la vida en el accidente.

Posteriormente, la madre del menor también fue atacada y determinaron que la mujer presentaba una herida mortal en el cuello ocasionada con un arma cortopunzante, descartando que las lesiones fueran producto de un impacto vehicular, situación que descarta lo mencionado por Silva días después.

Ante esto, se conoció que el hombre habría diseñado un plan, en el cual este manipuló los cuerpos de las víctimas y los trasladó al vehículo. Esto con el fin de simular un siniestro vial que justificara las muertes y desviara la atención de las autoridades, revelando que Silva simuló que ocupaba el puesto del copiloto en el momento del supuesto accidente.

¿Cuáles son las pruebas en este caso del Jardín Botánico?

Pese al esfuerzo por encubrir los crímenes, el trabajo de la policía judicial y los análisis científicos fueron determinantes, determinando que la madre de la víctima tenía una herida previa al choque, sumado a esto, el bebé presentaba lesiones internas compatibles con el síndrome del bebé sacudido, ocurridas antes del siniestro.

Puedes leer: Giro en fallecimiento de mujer y su bebé por choque en Jardín Botánico; ya iban sin vida

Estas pistas forenses permitieron al CTI establecer que el accidente fue una puesta en escena para tapar lo ocurrido con la mujer y el infante en Bogotá, por lo cual, Hugo Fernando Silva enfrenta ahora la justicia, mientras la Fiscalía se encuentra en la investigación en más pruebas de este caso.

Cabe destacar que Silva fue imputado por los delitos de homicidio y feminicidio, las dos conductas agravadas; además de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, pese a que no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Mira también: El reclamo que ocasionó muerte de mujer cerca al Jardín Botánico; esposo fingió accidente

Bogotá

Muerte de mujer