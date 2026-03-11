Yeison Jiménez dejó nota escrita a mano antes de accidente; revelan su contenido

La memoria del cantante colombiano Yeison Jiménez continúa generando emociones entre sus seguidores. A dos meses de su fallecimiento, un detalle inesperado volvió a conmover a quienes aún recuerdan al artista: una nota escrita a mano por el propio músico que recientemente salió a la luz.

El hallazgo fue compartido por el compositor y productor Georgy Parra, quien publicó en redes sociales varias imágenes relacionadas con el proceso creativo de una de las canciones del cantante.

¿Qué dice la nota a mano que dejó Yeison Jiménez antes de fallecer?

Entre los recuerdos apareció una hoja manuscrita con parte de la letra de un tema, firmada por el intérprete, lo que rápidamente despertó la nostalgia de miles de seguidores.



El documento, que formaba parte del proceso de composición musical, muestra algunas frases que reflejan la perseverancia y la actitud desafiante del artista frente a las críticas.



En el texto se lee una línea que resume su filosofía: “Dicen que es suerte, pero no saben todo lo que me he jodido. Que sigan hablando, yo aquí facturando. Camino de frente, yo sigo en lo mío”.

La nota apareció en medio de una publicación en la que Parra recordó momentos detrás de cámaras de la grabación del tema 'MLP', lanzado en 2024.

En el material compartido se observa a Yeison Jiménez interpretando la canción y revisando algunos detalles del resultado final en estudio, lo que dejó ver parte de su exigente proceso creativo.

Según explicó el productor, el escrito fue encontrado recientemente entre documentos del equipo de trabajo del artista. Tras redescubrirlo, decidió mostrarlo públicamente como un homenaje a la memoria del cantante.

Incluso reveló que tiene la intención de enmarcar la hoja original para conservarla como un recuerdo especial dentro de su colección personal.

La publicación no tardó en generar miles de reacciones. Los comentarios de los fanáticos reflejaron el impacto que aún causa la pérdida del artista, considerado una de las figuras más importantes de la música popular colombiana en los últimos años.

Muchos usuarios agradecieron que se compartieran estos recuerdos, asegurando que ayudan a mantener vivo su legado.

El fallecimiento del cantante ocurrió el 10 de enero de 2026, cuando la avioneta en la que viajaba se accidentó poco después de despegar en el departamento de Boyacá.

En el siniestro también perdieron la vida varios integrantes de su equipo de trabajo, lo que provocó una profunda conmoción en la industria musical y entre sus seguidores.

