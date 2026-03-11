Carolina Ramírez lamenta muerte de Yeimy Montoya en La Reina del Flow; se despide

El fallecimiento de Yeimy Montoya en el episodio 41 de la tercera temporada de La Reina del Flow generó ruido en redes sociales, convirtiéndose rápidamente en tendencia, debido al trabajo de Carolina Ramírez con la construcción e interpretación del personaje, por lo cual, se conocieron las palabras con las que se despidió de este.

Ante la conmoción de los seguidores, Carolina Ramírez, se pronunció de manera emotiva a través de sus historias de Instagram con un mensaje de cierre: “Soltar y agradecer. Gracias por su cariño inmenso”, mensaje que dio a entender que se acercaba el fin a su personaje de Yeimy Montoya.

Sin embargo, la partida del personaje no fue una sorpresa para la actriz, quien en entrevistas previas ya había manifestado sus reservas sobre el destino de su personaje. En el año 2024, la actriz confesó que su temor más grande al considerar una tercera entrega de la serie era, precisamente, que decidieran acabar con la vida de Yeimy.



Tanto es así que durante una entrevista explicó que: “Me da miedo que lancen una tercera y sea para matarla”, refiriéndose a la posibilidad de que los guionistas utilizaran el recurso de "desaparecer" al personaje de la trama.

A pesar de este temor inicial, Carolina abordó el final con un compromiso profesional absoluto. A través de su canal de difusión para fans, compartió que experimentaba una “mezcla extraña entre alivio y compungidos” ante los giros de la historia. En sus declaraciones, enfatizó el profundo amor que siente por Yeimy Montoya, asegurando: “haré lo mejor porque este personaje lo amo mucho”.

¿Cómo fue la despedida de Yeimy Montoya en la Reina del Flow 3?

Carolina Ramírez también interpretó la muerte de Yeimy Montoya como un momento de cierre espiritual dentro de la narrativa. Durante la escena de su partida, el personaje de reflexiona sobre cómo, después de haber escapado de la muerte en tantas ocasiones, tener la certeza de su final se sentía como una “bendición”

Además, en sus últimos momentos en pantalla, reafirmó su amor eterno por Charly Flow, diciéndole: “Te amo, te voy a amar siempre”, mientras ve perdiendo la vida lentamente debido a sus enfermedades que sufrió.

Actualmente, Carolina Ramírez ha iniciado una etapa de vida completamente distinta en Playa del Carmen, México. La actriz terminó de grabar la serie en marzo del año anterior y decidió mudarse para emprender un proyecto personal y espiritual junto a su pareja llamado "Casa Resonance".

Por lo cual, aa sus 42 años, y en medio de este proceso de sanación y conexión con la naturaleza, Carolina también confirmó que se encuentra embarazada de su primer hijo, cerrando así el capítulo de "La Reina" y de Yeimy Montoya para enfocarse en sus nuevos horizontes.